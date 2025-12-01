Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ahmet Kural, oyunculuğu ve ekran performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Kütahya doğumlu bu ünlü sanatçı kimdir, kaç yaşındadır ve kariyerinde hangi önemli projelerde yer almıştır? Televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro deneyimleriyle adından söz ettiren Kural, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiş, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir. Oyunculuk kariyerine lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katılarak adım atan Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuş ve Bilkent Üniversitesi'nde master yapmıştır.

Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim süreci devam ederken Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil olmuş, tiyatro sahnelerinde deneyim kazanmaya başlamıştır. Televizyon kariyeri, "Fikrimin İnce Gülü" ve "Evimin Erkeği" gibi dizilerde aldığı rollerle başlamış, ardından "Gazi" dizisinde başrol oynamıştır.

Sinema dünyasında ise ilk önemli adımını "Güneşin Oğlu" filmiyle atan Kural, Haluk Bilginer, Köksal Engür ve Özgü Namal gibi isimlerle çalışmıştır.

AHMET KURAL KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

AHMET KURAL NERELİ?

Ahmet Kural, Türkiye'nin Kütahya ilinde doğmuştur.

AHMET KURAL'IN KARİYERİ

Ahmet Kural'ın kariyeri tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında geniş bir yelpazeye sahiptir. Tiyatroda Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu ile Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu'nda sahne almış, "Ateşin Düştüğü Yer", "Gereği Düşünüldü" ve "Adı Menekşe" gibi oyunlarda performans sergilemiştir.

Televizyonda "Fikrimin İnce Gülü" ve "Evimin Erkeği" ile başlayan kariyerini, başrol oynadığı "Gazi", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi projelerle pekiştirmiştir. Sinema kariyerinde ise "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Oflu Hoca'nın Şifresi" ve "Düğün Dernek 2: Sünnet" gibi filmlerle geniş kitlelerce tanınmış ve popüler bir isim haline gelmiştir.

Ayrıca seslendirme çalışmaları da yapan Kural, "Evliya Çelebi" ve "Ölümsüzlük Suyu" filmlerinde karga karakterini seslendirmiştir. Ahmet Kural, Murat Cemcir ile birlikte birçok projede başrolü paylaşmış, özellikle komedi türündeki rolleriyle seyircinin ilgisini kazanmıştır.