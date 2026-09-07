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Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanına ne dedi? Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma açıldı?

Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanına ne dedi? Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma açıldı?
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Davutoğlu’nun yıllar önce yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımların yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldığı bildirildi. Peki, Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanına ne dedi? Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar...

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Davutoğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Peki, Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanına ne dedi? Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma açıldı? Detaylar...

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yeniden gündeme getirilen ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar hakkında resen inceleme başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, yapılan incelemenin ardından feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

YILLAR SONRA DOLAŞIMA SOKULDU

Soruşturmanın, Ahmet Davutoğlu'nun 14 Nisan 2022 tarihinde bir köy kahvesinde gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı sözlerin yıllar sonra sosyal medyada yeniden paylaşılması üzerine başlatıldığı bildirildi.

GELECEK PARTİSİ FESHEDİLDİ

Gelecek Partisi, 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü kongrede siyasi faaliyetlerini sonlandırma ve partinin feshedilmesi yönünde karar aldı.

Ahmet Davutoğlu ise kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sona erdirme kararını daha önce 29 Temmuz'da duyurmuştu. Davutoğlu, aynı tarihte siyasi kariyerini noktalama kararı almıştı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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