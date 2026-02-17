Türkiye siyaset ve iş dünyası geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişmeye sahne oldu. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, iş insanı Ahmet Aksoy ile İzmir'deki Menemen Belediyesi'nde düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi. Peki, Ahmet Aksoy kimdir? Şebnem Bursalı'nın eşi Ahmet Aksoy kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

AHMET AKSOY KİMDİR?

Ahmet Aksoy, iş dünyasında tanınan bir isimdir. İstanbul merkezli Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İş hayatındaki bu konumu, Aksoy'u özellikle sanayi ve ticaret alanlarında aktif bir iş insanı haline getirmiştir.

ŞEBNEM BURSALI'NIN EŞİ AHMET AKSOY KAÇ YAŞINDA?

Şu anda kamuya açıklanmış net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Ahmet Aksoy'un yaşına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

AHMET AKSOY NERELİ?

Ahmet Aksoy'un doğum yeri veya memleketiyle ilgili kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır.

AHMET AKSOY NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Aksoy, İstanbul merkezli Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyonda şirketin yönetim ve strateji kararlarında aktif rol almaktadır.

ŞEBNEM BURSALI KİMİNLE EVLENDİ?

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Ahmet Aksoy ile İzmir'deki Menemen Belediyesi'nde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Nikah merasimine yakın çevreleri katıldı ve törenden sonra Bursalı, siyaset ve basın camiasından dostlarının tebriklerini kabul etti. Nikah için sade bir tören tercih edildi.