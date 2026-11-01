Ahmed Abdullahi kimdir? Ahmed Abdullahi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Amedspor 4-0 öndeydi, maçın kaderi çoktan belliydi. 73. dakikada Eyüpspor'un tek sevinci Ahmed Abdullahi'den geldi: Abdelhamid Sabiri'nin pasını gole çeviren 22 yaşındaki Nijeryalı forvet farkı 4-1'e indirdi. Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç 5-1 bitti.

Gol skoru değiştirmedi ama adını aratan bir gol oldu. Abdullahi, Türkiye'ye gelmeden önce iki yılını Sunderland'de lig maçına çıkamadan geçirmişti.

AHMED ABDULLAHİ AMEDSPOR MAÇINDA GOLÜ NASIL ATTI?

Ahmed Abdullahi golünü 73. dakikada, Abdelhamid Sabiri'nin asistiyle attı. O dakikaya kadar Amedspor'da Ermal Krasniqi, Gift Orban ve iki kez Samuel Ballet gol bulmuştu. Ballet 83. dakikada penaltıdan bir gol daha atarak skoru 5-1'e getirdi, son dakikalarda da kırmızı kart gördü.

AHMED ABDULLAHİ KİMDİR?

Ahmed Abdullahi, Eyüpspor'da oynayan Nijeryalı santrfor. Futbola Nijerya'nın başkenti Abuja'daki HB Academy'de başladı, oradan Belçika'nın Gent kulübüne transfer oldu.

Nijerya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi. 2023'teki Afrika 20 Yaş Altı Uluslar Kupası'nda Nijerya kadrosundaydı.

AHMED ABDULLAHİ KAÇ YAŞINDA?

Ahmed Abdullahi 22 yaşında. 19 Haziran 2004'te Nijerya'da doğdu.

AHMED ABDULLAHİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ahmed Abdullahi, Avrupa'daki ilk yıllarını Gent'te geçirdi. Asıl çıkışını kulübün ikinci takımı Jong Gent'te yaptı ve 2023-24 sezonunda 28 maçta 21 gol attı. Sakatlıklar yüzünden Gent'in A takımında yer bulamadı; burada yalnız iki maçta, ikisinde de oyuna sonradan girerek süre aldı.

Sunderland, 30 Ağustos 2024'te Abdullahi ile dört yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz kulübünde 21 yaş altı takımında oynayan forvet, iki yıl boyunca A takımda resmi lig maçına çıkmadı.

AHMED ABDULLAHİ EYÜPSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Ahmed Abdullahi, 4 Ağustos 2026'da Sunderland'den Eyüpspor'a transfer oldu. Kulüp transferi "Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır" sözleriyle duyurdu. Transfer kiralık değil, kalıcı bir anlaşmaydı.