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Ağrı'da okullar tatil mi, 30 Kasım Pazartesi Ağrı'da okullar yok mu ve Ağrı Valiliği son dakika duyuruları neler? Ağrı'da hava durumu, Meteoroloji uyarıları, okul tatili kararının nasıl verildiği ve tatil açıklamasının nereden duyurulacağı gibi tüm merak edilen detayları haberimizde derledik.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar Ağrı'da 30 Kasım Pazartesi günü için alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi normal ders günü olarak yer alıyor. Bu nedenle valilik tarafından aksi yönde bir açıklama yapılmadığı sürece Ağrı genelindeki okullarda eğitim öğretime normal şekilde devam edilecek.

Hava koşullarının seyrine bağlı olarak tatil kararı gün içinde ya da akşam saatlerinde alınabiliyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin Ağrı Valiliği ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

AĞRI VALİLİĞİ SON DAKİKA DUYURULARI

Ağrı Valiliği, olumsuz hava koşullarının eğitim öğretimi aksatacak düzeye ulaşması halinde ilgili kurumlarla değerlendirme yaparak kararını kamuoyuyla paylaşıyor. Okul tatili kararları genellikle valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Kararın yalnızca belirli ilçeleri ya da yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okulları kapsaması da mümkün.

29 Kasım Pazar günü itibarıyla Ağrı Valiliği'nin 30 Kasım Pazartesi için yayımladığı bir tatil duyurusu bulunmuyor. Yeni bir açıklama yapılması halinde karar kısa sürede kamuoyuna duyurulacak.

AĞRI HAVA DURUMU

Hava durumu tahminlerine göre Ağrı'da hava sağanak yağışlı olarak öne çıkıyor. Kentte gündüz sıcaklığın 9 derece, gece ise 0 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Sağanak yağışın gün içinde aralıklarla etkili olması, yer yer kuvvetli yağışlara dönüşmesi ihtimal dahilinde.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 30 Kasım Pazartesi günü yağışın etkili olması, bölgenin doğusunda ise kar ihtimalinin artması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

METEOROLOJİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü Ağrı dahil 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda sağanak yağış, kar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

OKULLAR HANGİ DURUMLARDA TATİL EDİLİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı, il genelinde valilikler tarafından veriliyor. Valilikler, Meteoroloji uyarıları, kar ve buzlanma durumu, sel ve su baskını riski, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve taşımalı eğitimin güvenli şekilde yapılıp yapılamayacağı gibi kriterleri değerlendirerek karar alıyor.

Yoğun kar yağışı, yolların ulaşıma kapanması, kuvvetli fırtına ya da sel tehlikesi gibi öğrencilerin güvenliğini tehdit eden durumlarda okullar bir veya birkaç günlüğüne tatil edilebiliyor. Bazı durumlarda tatil kararı yalnızca belirli ilçeler veya köy okulları için uygulanıyor.

TATİL KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ağrı'da okul tatili kararına ilişkin en doğru bilgi, Ağrı Valiliği'nin resmi açıklamalarından öğrenilebiliyor. Valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyuruları da takip edilebilir. Okul idareleri de karar açıklandığında velileri bilgilendiriyor.

Sosyal medyada zaman zaman resmi olmayan tatil iddiaları yayılabiliyor. Velilerin ve öğrencilerin yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi gerekiyor.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE UYARILAR

Sağanak yağışın etkili olduğu günlerde Ağrı'da öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde dikkatli olması büyük önem taşıyor. Dere yataklarından, su birikintilerinden ve alt geçitlerden uzak durulması, kaygan zeminlere karşı tedbirli olunması gerekiyor. Velilerin çocuklarını hava koşullarına uygun kıyafetlerle okula göndermesi, yağmurluk ve şemsiye gibi ihtiyaçları ihmal etmemesi öneriliyor.

Sürücülerin de okul bölgelerinde hızlarını düşürmesi, yağış nedeniyle azalan görüş mesafesine karşı takip mesafesini artırması tavsiye ediliyor.

30 KASIM PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım Pazar günü öğleden sonra itibarıyla Türkiye genelinde 30 Kasım Pazartesi için okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ülke geneline yönelik bir tatil açıklaması yapılmadı. Trakya'da başlayan kar yağışı ve birçok ilde etkili olan sağanak nedeniyle valiliklerin gün içinde değerlendirme yapması bekleniyor. İl bazında alınacak kararlar ilgili valilikler tarafından ayrı ayrı duyurulacak.