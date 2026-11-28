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Agit Kabayel- Nelson Hysa maçı nereden izlenir sorusunun cevabı DAZN. Düsseldorf'taki organizasyonun yayın hakları DAZN'a ait ve maç, platform üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gecenin ana maçı olan Kabayel-Hysa karşılaşmasının Türkiye saatiyle 29 Kasım gecesi 00.30 ile 01.00 arasında başlaması bekleniyor. Maçı izlemek için DAZN aboneliğine ve internet bağlantısına sahip olunması gerekiyor.

KABAYEL-HYSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Agit Kabayel- Nelson Hysa maçı, dijital spor yayın platformu DAZN'dan canlı olarak yayınlanıyor. DAZN, büyük boks organizasyonlarının yayın haklarını elinde bulunduran platformların başında geliyor. Düsseldorf'taki gecenin ön eleme maçları ve ana maçı, platformun boks yayınlarında yer alıyor. Türkiye'deki ulusal televizyon kanallarından maçın yayınlanacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

DAZN NASIL İZLENİR?

DAZN, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Platforma akıllı telefon, tablet, bilgisayar, akıllı televizyon ve bazı oyun konsolları üzerinden erişilebiliyor. Maçı izlemek için önce DAZN'ın resmi internet sitesi ya da uygulaması üzerinden üyelik oluşturulması ve uygun abonelik paketinin seçilmesi gerekiyor. Ardından uygulamadaki canlı yayın bölümünden maça ulaşılabiliyor.

DAZN'ın Türkiye'deki erişim koşulları, abonelik paketleri ve ücretleri zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde platformun resmi internet sitesinden güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

Nelson Hysa

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Düsseldorf'taki organizasyon, Türkiye saatiyle 21.00'de ön eleme maçlarıyla başladı. Gecenin ana maçı olan Agit Kabayel- Nelson Hysa karşılaşmasının ise Orta Avrupa saatiyle 22.30 ile 23.00 arasında, Türkiye saatiyle 00.30 ile 01.00 arasında ringe gelmesi bekleniyor. Boks organizasyonlarında ana maçın başlangıç saati, önceki maçların süresine göre değişebiliyor. Bu nedenle maçı kaçırmak istemeyenlerin yayını erken saatlerde açması öneriliyor.

KABAYEL-HYSA MAÇI NEREDE?

Maç, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da yapılıyor. Organizasyon için yaklaşık 48 bin ile 50 bin arasında bilet satıldığı belirtiliyor. Stadyum atmosferinde yapılacak maç, Almanya'da son yılların en büyük boks organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Agit Kabayel

FULL HD DONMADAN NASIL İZLENİR?

DAZN yayınlarını yüksek görüntü kalitesinde ve donmadan izlemek için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması gerekiyor. Mümkünse kablosuz ağ yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, aynı ağdaki diğer cihazlarda yoğun indirme yapılmaması ve uygulamanın güncel sürümünün kullanılması yayın kalitesini artırıyor.

İzinsiz yayın yapan ve canlı izleme linki adıyla paylaşılan siteler ise hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de kullanıcıların kişisel verileri ve cihaz güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor. Bu tür yayınlar ayrıca telif hakkı ihlali oluşturuyor. Bu nedenle maçın yalnızca resmi yayıncı üzerinden izlenmesi öneriliyor.

HANGİ KEMER İÇİN DÖVÜŞECEKLER?

Agit Kabayel ile Nelson Hysa, WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu kemeri için ringe çıkıyor. Kabayel, Ukraynalı efsane Oleksandr Usyk'in yaz aylarında kemerlerini bırakmasının ardından WBC dünya şampiyonu ilan edilmişti. Bu maç, Kabayel'in kemerini koruyacağı ilk maç olacak. 12 raund üzerinden yapılacak karşılaşmada kazanan, ağır sıkletin en prestijli kemerlerinden birinin sahibi olacak.

İKİ BOKSÖRÜN REKORLARI

Agit Kabayel, ringe 27 galibiyet ve 0 yenilgiyle çıkıyor; galibiyetlerinin 19'u nakavtla geldi. Arnavut Kartalı lakaplı Nelson Hysa ise 25 galibiyet ve 0 yenilgiye sahip; galibiyetlerinin 23'ünü nakavtla aldı. İki boksörün de yenilgisiz olması nedeniyle bu gece birinin yenilgisiz serisi sona erecek. Resmi tartıda Kabayel 106,9 kilogram, Hysa ise 113,1 kilogram geldi.

AGİT KABAYEL KİMDİR?

Agit Kabayel, 1992 yılında Almanya'nın Leverkusen kentinde doğan Kürt kökenli Alman profesyonel boksördür. Gövdeye yönelik etkili vuruşları ve dayanıklılığıyla tanınan Kabayel, son yıllarda elde ettiği galibiyetlerle ağır sıkletin zirvesine yükseldi. Kürt kökenli olması nedeniyle Türkiye'de ve Kürt izleyiciler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

NELSON HYSA KİMDİR?

Nelson Hysa, 1984 yılında Arnavutluk'un İşkodra kentinde doğan Arnavut profesyonel boksördür. Profesyonel kariyerine 2022 yılında 37 yaşında başlayan Hysa, kısa sürede yenilgisiz bir rekor oluşturdu. WBO Avrupa ve WBO Global ağır sıklet kemerlerini kazanan Hysa, Kabayel karşısında kariyerinde ilk kez bir dünya şampiyonluğu kemeri için ringe çıkacak.