Afyonkarahisar Sandıklı balık olayı nedir? Örenler Barajı balık olayı nedir?

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yaşanan sıra dışı gelişme, doğa ile insanın kesiştiği anlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bahar yağışlarının etkisiyle doluluk oranı zirveye ulaşan Örenler Barajı’nda kapakların açılması, yalnızca su tahliyesini değil, aynı zamanda beklenmedik bir balık hareketliliğini de beraberinde getirdi. Peki, Afyonkarahisar Sandıklı balık olayı nedir? Örenler Barajı balık olayı nedir? Detaylar haberimizde.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BALIK OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar Sandıklı balık olayı, yoğun yağışlar sonrası Örenler Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasıyla başladı. Barajdaki su seviyesini dengelemek amacıyla kapakların açılması, yalnızca suyun tahliye edilmesine değil, aynı zamanda barajda bulunan balıkların da akıntıyla birlikte dışarı taşınmasına neden oldu.

Bu beklenmedik gelişme, Akharım beldesinde yaşayan vatandaşlar için adeta fırsata dönüştü. Su ile birlikte gelen balıkları fark eden halk, kısa sürede baraj çevresine akın ederek balıkları toplamak için harekete geçti. Olay, hem doğal bir sonuç hem de halkın hızlı refleksiyle dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

KOVASINI, ÇUVALINI ALAN BARAJA KOŞTU

Olayın duyulmasının ardından Akharım beldesinde adeta bir hareketlilik başladı. Vatandaşlar, yanlarına aldıkları kovalar, çuvallar ve çeşitli mutfak gereçleriyle baraj kapaklarından akan suyun bulunduğu bölgeye yöneldi.

Ortaya çıkan görüntülerde;

Akıntıyla sürüklenen balıkları yakalamaya çalışan kalabalık gruplar,

Profesyonel ekipmanlar yerine günlük ev eşyalarının kullanılması,

Balık toplamak için adeta yarışan vatandaşlar,

Kimi kişilerin kovalar dolusu balıkla bölgeden ayrılması gibi dikkat çekici detaylar yer aldı.

Bu anlar, hem yerel halk için unutulmaz bir deneyime dönüştü hem de sosyal medyada ilgi çeken görüntüler arasında yerini aldı.

KONTROLLÜ TAHLİYE SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Örenler Barajı’ndaki su tahliyesinin planlı ve kontrollü şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Amaç, barajın güvenli seviyede tutulması ve çevredeki tarım arazilerinin su ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanması olarak ifade edildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

