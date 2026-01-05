Bu yılki AFCON, tarihte ilk kez Christmas ve Yeni Yıl dönemine denk gelen bir takvimle düzenleniyor ve toplam 24 ülke kıta futbolunun en büyük kupasını kazanmak için mücadele ediyor. Organizasyon boyunca, futbolseverler sahada kıyasıya rekabet, sürpriz skorlar ve dikkat çeken performanslar izliyor. Afrika Kupası ne zaman bitiyor?

FİNAL TARİHİ KESİNLEŞTİ: 18 OCAK 2026

Afrika Uluslar Kupası'nın son maçı, yani final karşılaşması 18 Ocak 2026'da oynanacak ve bu maçla turnuva resmi olarak sona erecek. Maçın oynanacağı stadyum Prince Moulay Abdellah Stadı olarak açıklandı. Bu tarih, CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) tarafından yayımlanan resmi takvime göre kesinlik kazandı.

Bu yılki formatta;

• Grup aşaması 21–31 Aralık 2025 arasında,

• Son 16 turu 3–6 Ocak 2026 tarihlerinde,

• Çeyrek finaller 9–10 Ocak 2026 tarihlerinde,

• Yarı finaller 14 Ocak 2026'da,

• Üçüncülük maçı 17 Ocak 2026'da oynandı.

Tüm bu heyecanlı mücadelelerin ardından, kupanın sahibi 18 Ocak'ta belli olacak. Bu plan, hem turnuva takvimi hem de oyuncuların kulüp sezonlarına geri dönüş tarihleri açısından özel bir denge gözetilerek oluşturuldu.

TURNUVANIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Fas Ev Sahibi Ülke Olarak Büyük İlgi Görüyor

Bu yılki Afrika Kupası, ev sahibi Fas'ın farklı şehirlerinde toplam 9 stadyumda düzenleniyor. Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi önemli kentler turnuvaya ev sahipliği yaparken, futbolseverler kıtanın dört bir yanından gelen destekçilerle dolup taşıyor.

Bir Ayı Aşkın Süre – Yoğun Rekabet

AFCON 2025'in toplam süresi yaklaşık 28-29 gün oldu. Grup aşamasından final maçına kadar neredeyse bir ay süren bu organizasyon, oyuncu derinliği yüksek takımların gücünü sınarken, taktiksel zekâ ve dayanıklılığı da ön plana çıkardı.

Avrupa'daki Futbol Liglerine Etkisi

Turnuva takvimi, özellikle Avrupa liglerinde oynayan Afrikalı futbolcuların kulüplerinden ayrılmasına sebep oldu. Premier Lig, Süper Lig, La Liga ve Serie A gibi liglerde forma giyen birçok yıldız oyuncu AFCON'da oynuyor ve bu durum kulüpler için önemli bir planlama meselesi haline geldi.

Şampiyonluk Yarışı ve Öne Çıkan Takımlar

Turnuva ilerledikçe favori takımlar da belli olmaya başladı. Ev sahibi Fas, güçlü kadrosu ve taraftar desteğiyle şampiyonluk umutlarını yüksek tutarken, Senegal, Nijerya, Mısır ve Cezayir gibi büyük futbol ülkeleri de kupanın sahibi olma hedefiyle sahada ter döküyor.

Ayrıca birçok takımın yıldız oyuncusu bu büyük sahnede kendini göstermek için mücadele ediyor. Mohamed Salah (Mısır), Victor Osimhen (Nijerya), Achraf Hakimi (Fas) ve diğer Afrikalı yıldızlar turnuvada dikkat çeken performanslar sergiliyor.