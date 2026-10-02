Afra Saraçoğlu'nun test sonucu pozitif mi çıktı, ne açıklama yaptı?

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Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Afra Saraçoğlu’nun test sonucuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Saç örneğinde madde bulgusunun tespit edildiği belirtilen oyuncu, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozarak açıklama yaptı. Saraçoğlu, açıklamasında kan ve idrar örneklerine ilişkin sonuçlara ve saç analizindeki bulguya dikkat çekti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AFRA ARAÇOĞLU'NUN TEST SONUCU POİZİTF Mİ ÇIKTI?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç örneğinde yasaklı madde tespit edilen Afra Saraçoğlu, sonuçların ardından açıklama yaptı. Yasa dışı madde kullanmadığını belirten oyuncu, saçındaki bulgunun pasif maruziyet veya temas yoluyla oluşmuş olabileceğini söyledi.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN TEST SONUCUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Adli Tıp raporunun dosyaya girmesinin ardından sessizliğini bozan Saraçoğlu, soruşturmadan haberdar olunca yurt dışı seyahatini sonlandırarak Türkiye'ye döndüğünü ve süreç boyunca adli makamlarla iş birliği yaptığını belirtti. Oyuncu ayrıca evinde yapılan aramalarda herhangi bir yasa dışı madde veya suç unsuruna rastlanmadığını söyledi.

SAÇINDAKİ BULGU İÇİN "PASİF MARUZİYET" İHTİMALİNİ GÖSTERDİ

Saraçoğlu, saç analizindeki sonucu beklemediğini belirterek görüştüğü uzmanlardan saç telinin dış etkenlere açık olduğu bilgisini aldığını söyledi. Mesleği nedeniyle kalabalık etkinliklerde bulunduğunu ifade eden oyuncu, bulgunun farkında olmadan gerçekleşen pasif maruziyet veya temasla oluşabileceğini savundu.

Kan ve idrar sonuçlarına da dikkat çeken Saraçoğlu, "Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI MADDE KULLANIMINA KESİNLİKLE KARŞIYIM"

Kamuoyunun gündemini böyle bir konuyla meşgul ettiği için özür dileyen Saraçoğlu, yasa dışı madde kullanımına karşı olduğunu ve hayatında buna yer olmadığını belirtti. Oyuncu, süreçte görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile adli makamlara da teşekkür etti.