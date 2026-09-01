Adli tatil bitti mi, ne zaman bitti? 2026-2027 adli yılı başladı mı?

Adli Tatil ne zaman bitti, 2026-2027 adli yılı başladı mı? sorularının yanıtı, eylül ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Davası devam eden vatandaşlar, avukatlar ve yargı süreçlerini takip edenler yeni dönemin ne zaman başladığını merak ederken, adli tatilin sona ermesiyle birlikte gözler mahkemelerin çalışma takvimine çevrildi. Peki, adli tatil hangi gün sona erdi? 2026-2027 adli yılı başladı mı? İşte merak edilenler...

ADLİ TATİL BİTTİ Mİ?

Evet, adli tatil sona erdi. 20 Temmuz 2026'da başlayan adli tatilin ardından 2026-2027 adli yılı 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başladı. Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni ile yeni adli yılın başlangıcı da resmen gündeme geldi.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTTİ?

2026 yılı adli tatili 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erdi. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler, tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Danıştay ve Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görev yaparken, Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamında yer almadı.

2026-2027 ADLİ YILI BAŞLADI MI?

Evet, 2026-2027 adli yılı 1 Eylül 2026 Salı günü başladı. Adli yıl açılış töreni Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

SON DAKİKA! ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ BAŞLADI

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte yargı camiasında yeni dönem başladı. 2026-2027 adli yılı kapsamında gerçekleştirilen açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da konuşma yaptı. Sağkan, konuşmasında özellikle infaz sistemine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.