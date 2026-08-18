Adliyelerde yaz döneminde uygulanan adli tatil sürecinin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Yargı teşkilatında her yıl uygulanan ara verme dönemi devam ederken, nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar faaliyetlerini sürdürüyor. Adli tatilin tamamlanmasının ardından ise yargıda yeni çalışma dönemi başlayacak. Peki, Adli Tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalar görülür? Detaylar...

ADLİ TATİL BİTTİ Mİ, ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılı itibarıyla adli tatil henüz sona ermedi. Adliyelerde yaz dönemine ilişkin uygulanan ara verme dönemi ağustos ayının son gününde tamamlanacak.

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayan ve 31 Ağustos'ta sona eren bir dönem olarak uygulanıyor. Bu süreçte adliyelerin tamamen kapanması söz konusu değil. Kanunen ivedi kabul edilen iş ve davalar nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam ediyor.

Adli tatil 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. 1 Eylül 2026 tarihinde ise yeni adli yıl başlayacak ve mahkemelerde olağan çalışma düzenine geçilecek.

ADLİ TATİL SÜRESİNCE ADLİYELER TAMAMEN KAPALI MI?

Adli tatil döneminde adliyeler tamamen kapanmıyor. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, ara verme döneminde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Ancak adli tatil döneminde bütün dosyalar aynı şekilde görülmüyor. Kanunen ivedi kabul edilen iş ve davalar için yargısal faaliyet devam ederken, ara verme döneminde görülmesi zorunlu olmayan dosyaların işlemleri yeni adli yılın başlamasıyla yeniden sürdürülüyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil döneminde nöbetçi mahkemeler tarafından kanunen ivedi kabul edilen iş ve davalara bakılmaya devam ediyor. Bu nedenle adli tatil, yargı faaliyetlerinin bütünüyle durduğu bir dönem anlamına gelmiyor.

Adli tatilde görülen başlıca dava ve işlemler arasında ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri yer alıyor. Bunun yanı sıra nafaka, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler ile soybağına ilişkin davalar da adli tatil süresince görülebiliyor.

İş davalarından kanunen ivedi sayılanlar, tutuklu işlere ilişkin ceza soruşturma ve kovuşturmaları ile nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar da adli tatil döneminde devam eden yargısal işlemler arasında bulunuyor.