Adıyaman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Adıyaman'da okul yok mu (ADIYAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Adıyaman'da hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. 9 Ocak Cuma günü Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığına dair bilgi, Adıyaman Valiliği tarafından açıklanacak. Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili son durum ve açıklamalar takip ediliyor.

ADIYAMAN HAVA DURUMU

Adıyaman'da Yağışlı ve Değişken Bir Hafta: Önce Sis, Sonra Yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Adıyaman önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı ve sisli bir hava dalgasının etkisi altında kalacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, hafta başında yağış miktarının artması öngörülüyor.

Perşembe: Sisli Bir Başlangıç

08 Ocak Perşembe günü Adıyaman genelinde sisli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının en yüksek 8°C, en düşük ise 2°C olması tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücülerin sabah saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.

Cuma: Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

09 Ocak Cuma günü sıcaklıklar en yüksek 6°C, en düşük 4°C seviyelerinde seyredecek. Gün genelinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Nem oranının ise %94'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi: Parçalı Bulutlu Bir Mola

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Gündüz sıcaklığı 10°C'ye kadar yükselirken, gece sıcaklığı 2°C'ye kadar gerileyecek. Hafta sonunun bu ilk gününde rüzgarın hızı saatte 7 km ile oldukça düşük seyredecek.

Pazar ve Pazartesi: Sağanak Yağış Geri Dönüyor

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde gökyüzü tekrar kapanıyor. Gündüz 6°C, gece ise 2°C olan hava sıcaklığıyla birlikte yağmurlu bir hava hakim olacak.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 7°C, en düşük sıcaklığın ise 6°C olacağı ve nem oranının %96 seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle cuma günü beklenen karla karışık yağmur ve pazartesi günü etkili olacak sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.

ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.