Adana okullar tatil mi, 6 Nisan Pazartesi Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ)?

Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 6 Nisan Pazartesi Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği tatil duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Adana ve çevresinde 6 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıklarında hissedilir bir değişim yaşanacak. Bahar aylarının değişken yüzünü göstereceği yeni haftanın ilk gününde, Adanalıları hem bulutlu hem de yer yer yağışlı bir atmosfer bekliyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde günlük plan yapacak vatandaşların gökyüzündeki bu değişime karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ VE NEM ORANI

Pazartesi günü Adana genelinde termometreler günün en yüksek saatlerinde 20 dereceyi gösterecek. Gece saatlerinden itibaren ise serin bir hava dalgası etkisini hissettirecek ve sıcaklıklar 12 dereceye kadar gerileyecek. Gün içerisindeki nem oranının yüzde 68 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu yüksek nem oranı, özellikle öğle saatlerinde havanın olduğundan biraz daha basık hissedilmesine neden olabilir. Ancak rüzgarın güney yönlerden saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek olması, kıyı kesimlerde ferahlatıcı bir etki yaratacak.

YAĞIŞ İHTİMALİ VE GÖKYÜZÜ DURUMU

Günün ilk saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Meteorolojik tahminlere göre gündüz saatlerinde yağış ihtimali yüzde 20 civarında seyrederek oldukça düşük kalıyor. Ancak akşam saatlerine doğru atmosferik dengelerin değişmesiyle birlikte yağış olasılığı yüzde 45 seviyelerine tırmanacak. Özellikle iş çıkışı saatlerinde ve gece yarısına doğru yerel geçişli hafif yağmurların görülmesi bekleniyor. Bu durumun trafikte görüş mesafesini yer yer etkileyebileceği ve yolların kayganlaşabileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

UV indeksinin 6 seviyesinde olacağı tahmin edilen pazartesi günü, bulutlu havaya rağmen güneşin zararlı ışınlarına karşı hassas ciltli vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca sabahın erken saatlerinde ve geç saatlerde oluşacak serinlik nedeniyle mevsimsel hastalıklara karşı tedbirli giyinilmesi tavsiye ediliyor. Çiftçiler ve dış sahada çalışan vatandaşlar için ise rüzgarın şiddetini çok fazla artırmayacağı ancak akşamki yağış geçişlerinin tarımsal faaliyetler planlanırken göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor. Adana'da baharın bu geçiş döneminde hava durumunu anlık takip etmek, olası sürprizlerden korunmak adına büyük önem taşıyor.