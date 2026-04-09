Adana okullar tatil mi, 10 Nisan Cuma Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ)?

Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 10 Nisan Cuma Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği tatil duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 10 Nisan Cuma günü Adana ve çevresinde hava durumunun oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgasıyla birlikte, vatandaşların ve özellikle dışarıda işi olanların tedbirli olması gerekiyor. İşte Adana için saatlik ve güncel hava tahminleri.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Adana'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren gökyüzünün çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerine doğru ise yerel olarak başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak şehir merkezinde ve çevre ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. Yağış anında ani rüzgar ve su baskını gibi risklere karşı dikkatli olunması konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

ADANA’DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş yaşanması öngörülüyor. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 22 santigrat derece civarında seyrederken, gece saatlerinde termometrelerin 14 santigrat dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranının ise yağışla birlikte yüzde 70 ile yüzde 85 seviyeleri arasında yüksek seyretmesi bekleniyor.

DENİZ VE ULAŞIMDA DURUM

Kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle Adana’nın sahil kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış anında sertleşebileceği kaydedildi. Trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesinin azalması ve yolların kayganlaşması ihtimaline karşı hız sınırlarına uymaları hayati önem taşıyor.