Adana elektrik kesintisi! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Adana elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Adana'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Ceyhan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir.

CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Gündoğan, Vayvaylı ve Kemenin Köprü çevresi

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-12.30: Cungurlu, Akçalı, Kırıklı, Karalar, Sadıkali, Gölüklü, Topaktaş, Kangallı, Topkaralı, Yazıbaşı

13.00-19.00: Dr. Sadık Ahmet ve Turgut Özal caddeleri çevresi

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Gülpınar, Dumlupınar, Mirzaçelebi, Havuzlubahçe, Demetevler, Yeşilevler, 27 Mayıs, Obalar ve çevresindeki çok sayıda sokak

10.15-18.15: Bazı sokaklar

11.00-14.00: Turhan Cemal Beriker Bulvarı çevresi

10.30-17.00: Emek ve Barış çevresi (farklı saat dilimlerinde)

YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Gündoğan, Vayvaylı ve Kemenin Köprü çevresi

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü Adana'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Çukurova, Seyhan, Yüreğir.

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

09.00-16.00: Araplar, Merkez, Safiye Su Villaları, Topalak

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

09.30-11.30: Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Yolgeçen çevresi

09.30-14.30: Fuzuli

09.30-17.30: Bazı sokaklar

YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

09.00-17.00: Çakıören, Çimeli, Çukurkamış, Gölkaya, Hacıhasan, Kiremitli, Helvacı, İshacılı, Kırhasan, Oymaklı, Sirkenli, Terliksiz, Topraklı, Yemişli, Yüzbaşı

09.30-18.30: İncirlik, Levent, Karataş, Kardelen, Gaziler, Süleyman Vahit ve çevresi (farklı saat dilimlerinde)

ADANA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Adana'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Adana için planlı elektrik kesintileri, Toroslar EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.