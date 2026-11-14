Adana elektrik kesintisi! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Toroslar EDAŞ, Adana'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 4 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Adana elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
Toroslar EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Adana'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Ceyhan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir.
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Gündoğan, Vayvaylı ve Kemenin Köprü çevresi
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-12.30: Cungurlu, Akçalı, Kırıklı, Karalar, Sadıkali, Gölüklü, Topaktaş, Kangallı, Topkaralı, Yazıbaşı
13.00-19.00: Dr. Sadık Ahmet ve Turgut Özal caddeleri çevresi
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-17.30: Gülpınar, Dumlupınar, Mirzaçelebi, Havuzlubahçe, Demetevler, Yeşilevler, 27 Mayıs, Obalar ve çevresindeki çok sayıda sokak
10.15-18.15: Bazı sokaklar
11.00-14.00: Turhan Cemal Beriker Bulvarı çevresi
10.30-17.00: Emek ve Barış çevresi (farklı saat dilimlerinde)
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Gündoğan, Vayvaylı ve Kemenin Köprü çevresi
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü Adana'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Çukurova, Seyhan, Yüreğir.
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
09.00-16.00: Araplar, Merkez, Safiye Su Villaları, Topalak
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
09.30-11.30: Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Yolgeçen çevresi
09.30-14.30: Fuzuli
09.30-17.30: Bazı sokaklar
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
09.00-17.00: Çakıören, Çimeli, Çukurkamış, Gölkaya, Hacıhasan, Kiremitli, Helvacı, İshacılı, Kırhasan, Oymaklı, Sirkenli, Terliksiz, Topraklı, Yemişli, Yüzbaşı
09.30-18.30: İncirlik, Levent, Karataş, Kardelen, Gaziler, Süleyman Vahit ve çevresi (farklı saat dilimlerinde)
ADANA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Adana'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Adana için planlı elektrik kesintileri, Toroslar EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.