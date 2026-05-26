Adana elektrik kesintisi! 26-27 Mayıs Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Mayıs günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

Ceyhan ilçesinde 26.05.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 4600, 4605, Altıkara, 7201, 7202, 7203, Küçük Burhaniye, Nehir Mevkii, 8301, 8303, 8304, 8305 ve Yılankale bölgeleri etkilenecektir.

KOZAN

Kozan ilçesinde 01.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. İlk kesinti Toramanlı bölgesini etkileyecektir.

Aynı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek bir diğer çalışma kapsamında ise Alapınar, Çokak, Faydalı Merkez ve Pekmezci bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SEYHAN

Seyhan ilçesinde 31.05.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 41440, 41442, 41444, 41446, 13414, 13418, 13422, 13424, 13426, 13428, 13432, 13434, 13436, 13440, 6011 ve 6015 sokakları etkilenecektir.

Aynı ilçede 31.05.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilecek başka bir çalışma nedeniyle 45229, 45245 ve Tekel bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan ilçesinde ayrıca 01.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında yapılacak şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 8007, 8005, 11 ve 8004 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesinde 01.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1107, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1127, 1128, 1129, 1137, 1141 ve 1145 sokakları etkilenecektir.

Aynı ilçede 01.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında yapılacak ikinci çalışma kapsamında ise 1115, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1151, 1152 ve 1204 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.