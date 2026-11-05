Aboubakary Koita kimdir? Aboubakary Koita hangi milli takımda oynuyor?

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Real Madrid'i 4 Kasım 2026 akşamı Atina'da geriye düşüren golü, iki yıl önce Belçika'nın Sint-Truiden takımında oynayan Aboubakary Koita attı. AEK'nin 11 numaralı oyuncusu skoru 12. dakikada açtı.

Maçı Real Madrid, 90+2. dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.

ABOUBAKARY KOİTA REAL MADRİD'E GOL ATTI MI?

Aboubakary Koita, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan AEK- Real Madrid maçında 12. dakikada gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Jude Bellingham 32. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda Stavros Pilios 75. dakikada AEK'yi yeniden öne taşıdı. Kylian Mbappé üç dakika sonra beraberliği getirdi, Federico Valverde de 90+2'de maçın son golünü attı. Real Madrid dört maçta dört galibiyetle 12 puana çıktı, AEK 3 puanda kaldı. İspanyol ekibinde Arda Güler bu maçın kadrosunda yoktu.

ABOUBAKARY KOİTA KİMDİR?

Aboubakary Koita, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen kanat oyuncusu ve forvettir. Tam adı Aboubakary Yeli Koita olan futbolcu, AEK'ye Temmuz 2024'te Sint-Truiden'den yaklaşık 4 milyon euro bonservisle geldi. Atina ekibiyle sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor. Boyu 1,75 metre.

ABOUBAKARY KOİTA KAÇ YAŞINDA?

Aboubakary Koita 28 yaşında. 20 Eylül 1998'de doğdu.

ABOUBAKARY KOİTA NERELİ?

Aboubakary Koita, Senegal'in Pikine kentinde doğdu. Babası Moritanya ve Mali kökenli, annesi Senegalli. Küçük yaşta Belçika'ya taşınan Koita, Anvers'te büyüdü ve futbola Merksem, Lyra-Lierse Berlaar ve Geel'in altyapılarında başladı.

ABOUBAKARY KOİTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aboubakary Koita, profesyonel kariyerine 2016-2017 sezonunda ASV Geel'de başladı. 2017'de Gent ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve Belçika birinci liginde ilk maçına 13 Mayıs 2018'de, Anderlecht'in 1-0 yenildiği karşılaşmada çıktı. Gent'te yalnız 7 lig maçında oynayabildi, 2019'un ilk yarısını kiralık olarak Kortrijk'te geçirdi.

Temmuz 2019'da dört yıllık sözleşmeyle Waasland-Beveren'e geçti; takım küme düşme play-off'unda RFC Seraing'e kaybedip alt lige indi. Koita 2021'de Sint-Truiden'e transfer oldu. Burada 94 maçta 19 gol atıp 7 asist yaptı, bu gollerin 15'i 2023-2024 sezonunda geldi. O sezonun ardından AEK'ye imza attı.

ABOUBAKARY KOİTA HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aboubakary Koita, Moritanya milli takımında oynuyor. Babasının ülkesini Ekim 2023'te seçti ve ilk maçına 15 Kasım 2023'te, Dünya Kupası elemelerinde Demokratik Kongo'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmada çıktı. Ardından 2023 Afrika Uluslar Kupası'nın 25 kişilik kadrosuna girdi. 3 Mayıs 2026 itibarıyla Moritanya formasıyla 24 maçta 3 gol attı.