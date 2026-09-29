A.B.İ. dizisi final mi yapıyor, A.B.İ. bitiyor mu?

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ATV'nin Salı akşamlarının sevilen dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) hakkında izleyicileri üzen bir haber geldi. İlk sezonunu 18 bölümle tamamlayan ve 8 Eylül 2026'da ikinci sezonuna başlayan yapımın, beklenen reyting performansını yakalayamaması üzerine final yapacağı öğrenildi. Yayın akışında herhangi bir değişiklik olmaması halinde dizinin 23. bölümü, 6 Ekim 2026 Salı akşamı final bölümü olarak ekrana gelecek. "A.B.İ. dizisi final mi yapıyor?" sorusuna yanıt arayanlar için final tarihi ve kararın nedeni haberimizde…

A.B.İ. DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? A.B.İ. BİTİYOR MU?

ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisi hakkında hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşturan dizinin ekran macerasının sona ereceği öğrenildi. "A.B.İ. final mi yapıyor?", "A.B.İ. bitiyor mu?" ve "A.B.İ. neden final yapıyor?" soruları da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte A.B.İ. dizisinin final kararı hakkında bilinenler…

A.B.İ. DİZİSİ BİTİYOR MU?

Evet, A.B.İ. dizisi için final kararı verildi. OGM Pictures imzalı yapımın, ikinci sezonunun beşinci bölümüyle izleyicisine veda etmesi planlanıyor. İlk sezonda 18 bölüm yayınlanan dizi, yeni sezona 8 Eylül Salı akşamı 19. bölümüyle merhaba demişti. Böylece ikinci sezon yalnızca 5 bölüm sürmüş olacak ve dizi toplamda 23 bölümle hikâyesini tamamlayacak.

A.B.İ. FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 22. bölümü 29 Eylül Salı akşamı ekrana geliyor. Yayın akışında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde, final bölümü olacak 23. bölümün 6 Ekim 2026 Salı günü ATV'de yayınlanması bekleniyor. Kesin tarih için kanalın yayın akışının takip edilmesi öneriliyor.

A.B.İ. NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Final kararının arkasında izlenme oranlarının belirleyici olduğu ifade ediliyor. Dizinin 22 Eylül 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünün reyting sonuçlarının ardından yapımın geleceğine dair kararın netleştiği aktarıldı. İkinci sezonda beklenen performansın yakalanamaması, dizinin erken veda etmesinde etkili oldu.

Bununla birlikte ATV ya da yapım şirketi OGM Pictures cephesinden final kararının nedenine dair resmi ve detaylı bir açıklama henüz gelmedi. Bu nedenle kararın gerekçesiyle ilgili bilgiler şimdilik basına yansıyan kulis haberlerine dayanıyor.

A.B.İ. DİZİSİNİN KADROSUNDA NELER DEĞİŞTİ?

Dizi, ikinci sezona önemli bir kadro değişikliğiyle başladı. İlk sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol partneri olan Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılmasının ardından Bergüzar Korel kadroya katıldı. Bu gelişme, iki oyuncuyu yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşturduğu için sezon başında büyük ilgi görmüştü.

A.B.İ. DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

ATV için OGM Pictures tarafından hazırlanan A.B.İ.'nin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Ertan Kurtulan'ın kaleminden çıkıyor. Dram ve aksiyon türündeki yapımın final bölümünde hikâyenin nasıl bağlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.