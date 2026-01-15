Türk basınının uzun yıllardır tanınan isimlerinden biri olan Abdurrahman Dilipak, hem gazetecilik hem de yazarlık çalışmalarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği bir figürdür. Son dönemde sağlık durumu ile gündeme gelen Dilipak hakkında merak edilenler, özellikle ameliyat süreci, yaşam öyküsü ve yaşı etrafında yoğunlaşmaktadır. Peki, Abdurrahman Dilipak'ın hastalığı nedir? Gazeteci Abdurrahman Dilipak kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

ABDURRAHMAN DİLİPAK'IN HASTALIĞI NEDİR?

Abdurrahman Dilipak, 11 Ocak tarihinde Gazi Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne yatırılmıştır. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından, 12 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde yaklaşık 6 saat süren açık kalp ameliyatı geçirmiştir.

Gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin başarıyla tamamlandığı, ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinin ardından Dilipak'ın özel odaya alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini göstermektedir.

Dilipak, ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, başta ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ve Prof. Dr. Mustafa Hakan Zor olmak üzere, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ettiğini ifade etmiştir. Bu açıklama, sürecin resmi ve tıbbi boyutuna dair en net kaynaklardan biri olarak öne çıkmaktadır.

GAZETECİ ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Abdurrahman Dilipak, yazarlık ve gazetecilik alanlarında faaliyet göstermektedir. Eğitim hayatı ve mesleki birikimi, uzun yıllara dayanan akademik ve mesleki bir sürecin sonucudur.

1969 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dilipak, üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arap ve Fars Filolojisi alanında öğrenim görmüştür. Bu süreç, onun dil ve edebiyat temelli akademik altyapısını oluşturmuştur.

Daha sonra eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda tamamlamış ve buradan mezun olmuştur. Aldığı bu eğitim, gazetecilik mesleğine olan yöneliminin akademik temelini oluşturmuştur.

ABDURRAHMAN DİLİPAK KAÇ YAŞINDA?

Abdurrahman Dilipak, 9 Şubat 1949 tarihinde doğmuştur. Paylaşılan bilgilere göre Dilipak 73 yaşındadır.