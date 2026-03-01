Abdurrahim Musevi kimdir, öldü mü? İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi kaç yaşındaydı, nereli?

Ortadoğu'daki gerilim hız kesmeden sürerken, İran'dan gelen bir son dakika haberi dünya gündemini salladı. Ülkenin en üst düzey askeri liderlerinden biri hakkında ortaya atılan iddia, hem bölgede hem de uluslararası arenada büyük merak uyandırdı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin durumu herkesin gündeminde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ABDURRAHİM MUSEVİ ÖLDÜ MÜ?

Abdurrahim Musevi hakkında İran devlet medyası ve uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybettiği resmen duyuruldu.

İran basını, Musevi'nin saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini açıklarken, bu gelişme ülkede ve bölgede geniş yankı uyandırdı.

ABDURRAHİM MUSEVİ KİMDİR?

Seyyid Abdurrahim Musevi, 1959 (bazı kaynaklara göre 1960) yılında İran'ın Kum şehrinde doğdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapan üst düzey bir askerdir.

1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na katıldı. İran-Irak Savaşı sırasında topçu birliklerinde aktif görev aldı ve toplam 96 ay cephede bulundu. Bu süreçte gazi unvanı aldı.

2017–2025 yılları arasında İran Ordusu Genel Komutanı olarak görev yaptı. 23 Haziran 2025'te, önceki Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin öldürülmesinin ardından İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Bu görev, İran tarihinde ilk kez düzenli ordu kökenli bir komutana verilmiş oldu.

ABDURRAHİM MUSEVİ KAÇ YAŞINDAYDI?

1959 doğumlu olduğu bilgisine göre Musevi, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındaydı. 1960 doğumlu olduğu kabul edilirse 65 yaşındaydı.

ABDURRAHİM MUSEVİ NERELİ?

Abdurrahim Musevi, İran'ın Kum şehrinde doğmuştur. Çocukluk yıllarında babasının işlettiği iplik atölyesinde çalıştığı bilinmektedir.

ABDURRAHİM MUSEVİ'NİN KARİYERİ

İlk yıllar ve İran-Irak Savaşı

1979'da orduya katıldı.

Kürdistan Tümeni ve 33. Topçu Grubu'nda görev yaptı.

Valfajr 4 ve 9, Beyt-ül Mukaddes 5, Kadir ve Nasr operasyonlarına katıldı.

Üst düzey görevler

1999–2005: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Kurmay Başkanlığı

2008–2016: İran Ordusu Başkomutan Yardımcılığı

2016–2017: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcılığı

2017: Tümgeneral rütbesine terfi etti

2017–2025: İran Ordusu Genel Komutanı

2025: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı

Açıklamaları ve yaptırımlar