Abdullah Kavukcu neden istifa etti, Abdullah Kavukcu kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gelişmenin ardından "Abdullah Kavukcu neden istifa etti?" ve "Abdullah Kavukcu kimdir?" soruları sarı-kırmızılı taraftarların gündemine oturdu. İşte Abdullah Kavukcu'nun istifa nedeni ve hayatı.

ABDULLAH KAVUKCU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Abdullah Kavukcu'nun istifa süreci, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından İkinci Başkan Metin Öztürk ile yaşadığı gerginlikle başladı. Kavukcu, yaptığı açıklamada toplantının ardından Metin Öztürk ile aralarında sözlü bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın sosyal medyada abartılmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kavukcu, kişisel meselelerin Galatasaray'ın huzuruna, itibarına ve hedeflerine "en küçük bir gölge dahi düşürmemesi" için yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kavukcu, Galatasaray'a bağlılığının herhangi bir unvanla sınırlı olmadığını ve kulübün başarıları için desteğini sürdüreceğini de vurguladı.

ABDULLAH KAVUKCU İLE METİN ÖZTÜRK ARASINDA NE OLDU?

İki yönetici arasındaki tartışma, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısının ardından yaşandı. Abdullah Kavukcu olayı sözlü bir tartışma olarak nitelendirdi. Metin Öztürk ise yaptığı açıklamada, yaşananların fiziki temasa dönüştüğünü ve rahmetli annesine hakaret edildiğini öne sürdü. Kavukcu'nun bu iddialara yanıt verip vermediğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

İSTİFALAR NE ZAMAN RESMİLEŞTİ?

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, istifa kararlarını 1 Kasım 2026'da açıkladı. Kararın ardından iki yöneticiyi uzlaştırmak için camia içinde girişimler yapıldı. Bu girişimlerden sonuç alınamayınca Galatasaray Kulübü, 13 Kasım 2026'da resmi internet sitesinden peş peşe yaptığı duyurularla iki yöneticinin istifalarının işleme konulduğunu açıkladı.

ABDULLAH KAVUKCU KİMDİR?

Abdullah Kavukcu, 1973 yılında Erzincan'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. İş hayatına ailesinin işlettiği markette başladı, ardından Kapalıçarşı'da ticaret deneyimi edindi.

Kavukcu, 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayı markasını kurdu. Simit Sarayı, kısa sürede Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'ya açılan uluslararası bir markaya dönüştü. Kavukcu, 2009 yılında Türkiye'nin ilk otoyol alışveriş merkezi projesi olarak bilinen Parkshop AVM'yi hayata geçirdi. 2012 yılında Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı oldu.

ABDULLAH KAVUKCU NE İŞ YAPIYOR?

Abdullah Kavukcu, gıda, inşaat, yönetim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Kavukcu Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

ABDULLAH KAVUKCU GALATASARAY'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Abdullah Kavukcu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili olarak görev yaptı. Kavukcu, bu görevi süresince özellikle futbol takımının transfer çalışmalarında aktif rol üstlendi ve kulüp adına sık sık açıklamalar yaptı.