Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Emre Gül kaç yaşında, nereli?

Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Emre Gül kaç yaşında, nereli?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül, Türkiye’de lüks çikolata sektörüne yaptığı yatırım ile gündeme geldi. İsviçre merkezli dünyaca ünlü çikolata markası Läderach’ın Türkiye pazarına girişini sağlayan Mehmet Emre Gül kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Emre Gül kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül, Türkiye’de lüks tüketim segmentinde yaptığı yatırımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İsviçre merkezli premium çikolata markası Läderach’ın Türkiye pazarına giriş sürecini yöneten Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Emre Gül kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ABDULLAH GÜL’ÜN OĞLU MEHMET EMRE GÜL KİMDİR?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu olan Mehmet Emre Gül, iş dünyasında özellikle gıda ve lüks çikolata sektöründeki yatırımlarıyla gündeme gelen bir isimdir. Türkiye’de premium çikolata pazarına yaptığı girişle dikkat çeken Gül, İsviçre merkezli dünyaca ünlü Läderach markasını Türkiye pazarına taşımasıyla tanınmaktadır.

Lüks segmentte konumlanan bu marka, özellikle “FrischSchoggi” adı verilen taze çikolata konseptiyle bilinirken, Türkiye’de açılan mağazalarla birlikte yüksek fiyat politikasıyla da kamuoyunun ilgisini çekmiştir. İstanbul’daki İstinyePark ve Akasya AVM’de açılan mağazalar, markanın Türkiye’deki ilk satış noktaları olmuştur.

Mehmet Emre Gül’ün bu alandaki faaliyetleri, Felicitas Çikolata ve Gıda Sanayi A.Ş. üzerinden yürütülmektedir. 2024 yılı Aralık ayında kurulan şirket, kısa sürede büyüyerek dikkat çeken bir yatırım yapısına ulaşmıştır.

MEHMET EMRE GÜL NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Emre Gül, ağırlıklı olarak çikolata ve gıda sektöründe yatırım ve marka yönetimi alanında faaliyet göstermektedir. En bilinen işi, dünyanın en pahalı çikolata markaları arasında gösterilen İsviçre merkezli Läderach’ın Türkiye pazarına giriş sürecini yönetmesidir.

Bu süreç, Felicitas Çikolata ve Gıda Sanayi A.Ş. üzerinden yürütülmektedir. Şirket, 2024 yılında 250 bin TL sermaye ile kurulmuş, kısa süre içinde yapılan sermaye artırımlarıyla birlikte yaklaşık 490 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Sermaye artış sürecinde Cayman Adaları merkezli Alsara Investment Group ile iş insanı Selçuk Efe’nin şirkete ortak olması dikkat çekmiştir. Bu ortaklık yapısı sonrası Mehmet Emre Gül’ün şirket içindeki payı yüzde 80 seviyesine gerilemiştir.

Türkiye’deki mağazalarda satışa sunulan Läderach ürünleri, özellikle premium segmentte konumlanmakta ve yüksek fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. 40 gramlık çikolataların 320 TL seviyesinde satılması, markanın lüks tüketim segmentindeki yerini göstermektedir.

MEHMET EMRE GÜL KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Emre Gül’ün yaşıyla ilgili kamuoyuna açık, doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. 

MEHMET EMRE GÜL NERELİ?

Mehmet Emre Gül’ün memleketi Kayseri'dir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

