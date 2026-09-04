Abdülkerim neden yok, Abdülkerim Bardakcı Başakşehir Galatasaray maçında, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Galatasaray’ın Başakşehir karşısındaki mücadelesinde Abdülkerim Bardakcı’nın neden forma giymediği araştırılıyor. “ Abdülkerim Bardakcı Başakşehir Galatasaray maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?” soruları karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alırken, oyuncunun kadroda bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA YOK MU?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede Abdülkerim Bardakcı’nın neden ilk 11’de olmadığı merak konusu oldu. Galatasaray’ın tecrübeli savunma oyuncusu, karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Bu nedenle Abdülkerim Bardakcı’nın maçta forma giyip giymeyeceği taraftarlar tarafından araştırılıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI, CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı’nın Başakşehir Galatasaray maçında yedek kulübesinde bulunması, oyuncunun sakat veya cezalı olduğu anlamına gelmiyor. Teknik heyetin tercihine bağlı olarak mücadeleye yedek başlayan Abdülkerim, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans verilmesi halinde oyuna dahil olabilir.

ABDÜLKERİM BARDAKCI MAÇTA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın savunmasında önemli isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşılaşmasına yedekler arasında başladı. Teknik direktörün maç içerisindeki tercihine göre oyuna alınması mümkün olan milli futbolcunun forma giyip giymeyeceği karşılaşmanın ilerleyen bölümünde belli olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YEDEK?

Abdülkerim Bardakcı’nın yedek başlamasının temel nedeni teknik heyetin maç öncesindeki kadro tercihi olarak öne çıkıyor. Oyuncunun kadroda yer alması, görev verilmesi durumunda sahaya çıkabileceği anlamına geliyor. Galatasaray taraftarı da deneyimli stoperin mücadele içerisinde süre alıp almayacağını takip ediyor.

İşte ilk 11: