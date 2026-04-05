Abdülkerim neden kırmızı kart gördü, Abdülkerim Bardakcı’yla tartışan 18 yaşındaki Trabzonsporlu futbolcu kim?

Süper Lig’de oynanan mücadelede Abdülkerim Bardakcı’nın kırmızı kart görmesi sonrası gözler tartışmanın diğer tarafına çevrildi. Deneyimli savunmacıyla sözlü gerginlik yaşayan 18 yaşındaki Trabzonsporlu oyuncunun kim olduğu araştırılırken, yaşanan pozisyon maçın önüne geçti. Olayın detayları ve genç futbolcunun kimliği futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

ABDÜLKERİM NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan gerginlik, karşılaşmanın önüne geçerek futbol gündemine oturdu. Saha içinde başlayan tartışmalar maç sonu büyürken, kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile ilgili detaylar da netleşti. Deneyimli savunmacının gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşmesi, Galatasaray’ın planlarını da etkiledi.

SAHA KARIŞTI, GERGİNLİK ZOR YATIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Tartışmaların büyümesiyle birlikte saha adeta karışırken, teknik ekiplerin ve görevlilerin araya girmesiyle olaylar güçlükle kontrol altına alındı. Yaşanan bu anlar tribünlerde de büyük yankı uyandırdı.

KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Mücadele sırasında çift sarı kart görerek oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı’nın kırmızı kartının perde arkası da maç sonrasında gündeme geldi. Deneyimli oyuncunun, yaşanan sözlü tartışmaların ardından hakem tarafından oyundan ihraç edildiği öğrenildi. Bu kartla birlikte Abdülkerim, takımının hafta içinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Maç sonrası konuşan Yunus Akgün, yaşanan olaylara dair çarpıcı ifadeler kullandı. Taraftarlardan özür dileyen genç oyuncu, takım olarak sezon sonuna odaklandıklarını belirtti.

“Mayısta sevinen biz olacağız” diyen Akgün, Galatasaray’ın sezon sonunda hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

“AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİLDİ” İDDİASI

Yunus Akgün açıklamasında tartışmanın fitilini ateşleyen olayın detaylarına da değindi. Genç bir Trabzonsporlu oyuncunun ağır küfürler ettiğini öne süren Akgün, “30 yaşındaki bir oyuncuya 18 yaşındaki bir futbolcunun bu şekilde konuşması ortamı gerdi. Ancak kırmızı kartı Abdülkerim ağabey gördü” ifadelerini kullandı.

GENÇ FUTBOLCUNUN KİMLİĞİ MERAK KONUSU

Yaşanan olayların ardından Trabzonspor cephesindeki 18 yaşındaki futbolcunun kim olduğu futbol kamuoyunda merak edilmeye başlandı. Tartışmanın odağındaki genç oyuncunun kimliği ve disiplin süreciyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.