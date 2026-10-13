Haberler

Abdülkerim Bardakcı neden yok, Abdülkerim Bardakcı Galatasray Barselona maçında sakat mı, cezalı mıi yedek mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abdülkerim Bardakcı neden yok, Abdülkerim Bardakcı Galatasray Barselona maçında sakat mı, cezalı mıi yedek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın Barcelona karşısına çıkacağı ilk 11 açıklandığında taraftarların gözünden kaçmayan detaylardan biri Abdülkerim Bardakcı oldu. Savunmanın deneyimli isminin kadrodaki durumu, dev maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geldi. Peki, Abdülkerim Bardakcı neden yok, Galatasaray-Barcelona maçında sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Barcelona’yı ağırlarken savunmadaki tercihler dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı’nın durumu, maç öncesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Abdülkerim Bardakcı Barcelona maçında neden oynamıyor? Tecrübeli stoperin sakatlığı mı var, yoksa teknik bir tercih mi yapıldı? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YOK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Maç öncesinde muhtemel 11'lerde adı geçen deneyimli savunma oyuncusunun kadrodaki durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla araştırıldı. Abdülkerim, Katalan devi karşısında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Barcelona maçında ilk 11'de yer almamasının nedeni sakatlık değil. Milli oyuncu maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edecek. Bu durum, teknik heyetin Barcelona maçı için tercih ettiği savunma planıyla ilgili bir karar olarak değerlendiriliyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray-Barcelona maçında herhangi bir cezası bulunmuyor. Deneyimli stoper, kart cezası ya da disiplin yaptırımı nedeniyle değil, teknik tercih sonucu mücadeleye yedek başlıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde bekleyen Abdülkerim Bardakcı'nın maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın gidişatına, skor durumuna ve teknik heyetin değişiklik planına bağlı olarak tecrübeli savunmacının Barcelona karşısında süre alması mümkün. Özellikle skoru korumaya yönelik ya da savunmayı güçlendirmeye dönük bir değişiklikte Abdülkerim'in ilk tercihler arasında yer alabileceği düşünülüyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başladı. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla yayına ulaşabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri sonuçlandı
Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum

Ünlü oyuncu yoğun temposunu anlattı: Evimde yemek yok
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Kazı sırasında yandaki lokanta çöktü! Toz bulutunda kaçıştılar
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Kayıp madencinin arkadaşı rüyasında gördü! Amasra'da aramalar Değirmenağzı Koyu'na kaydırıldı

Rüyada 'Sıkıştım, beni burada arayın' dedi! Arama o koya kaydı
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

Paylaşıma düşülen not bomba!
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor