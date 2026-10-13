Abdülkerim Bardakcı neden yok, Abdülkerim Bardakcı Galatasray Barselona maçında sakat mı, cezalı mıi yedek mi?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Barcelona’yı ağırlarken savunmadaki tercihler dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı’nın durumu, maç öncesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Abdülkerim Bardakcı Barcelona maçında neden oynamıyor? Tecrübeli stoperin sakatlığı mı var, yoksa teknik bir tercih mi yapıldı? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YOK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Maç öncesinde muhtemel 11'lerde adı geçen deneyimli savunma oyuncusunun kadrodaki durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla araştırıldı. Abdülkerim, Katalan devi karşısında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Barcelona maçında ilk 11'de yer almamasının nedeni sakatlık değil. Milli oyuncu maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edecek. Bu durum, teknik heyetin Barcelona maçı için tercih ettiği savunma planıyla ilgili bir karar olarak değerlendiriliyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray-Barcelona maçında herhangi bir cezası bulunmuyor. Deneyimli stoper, kart cezası ya da disiplin yaptırımı nedeniyle değil, teknik tercih sonucu mücadeleye yedek başlıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde bekleyen Abdülkerim Bardakcı'nın maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın gidişatına, skor durumuna ve teknik heyetin değişiklik planına bağlı olarak tecrübeli savunmacının Barcelona karşısında süre alması mümkün. Özellikle skoru korumaya yönelik ya da savunmayı güçlendirmeye dönük bir değişiklikte Abdülkerim'in ilk tercihler arasında yer alabileceği düşünülüyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başladı. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla yayına ulaşabiliyor.