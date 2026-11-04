Abdul El-Sayed kimdir? Abdul El-Sayed kaç yaşında, aslen nereli?

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Abdul El-Sayed, seçim gecesi Sky News muhabiri James Matthews'la tartıştı. Muhabire Michigan'da seçmen kaydı olup olmadığını soran El-Sayed, kaydı olmadığını öğrenince İngiltere'den gelecek oyları önemsemediğini söyledi; oysa aynı gece Michigan'ın Senato koltuğunu kazanmış ve ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olmuştu.

Tıp diploması var ama hekimlik yapmadı.

ABDUL EL-SAYED SEÇİMİ KAZANDI MI?

Abdul El-Sayed, 3 Kasım 2026'daki ara seçimde Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı yenerek Michigan'dan ABD senatörü seçildi. Associated Press yarışı 4 Kasım sabahı El-Sayed'in lehine sonuçlandırdı, El-Sayed de zaferini aynı saatlerde ilan etti.

Koltuk, emekliye ayrılan Demokrat senatör Gary Peters'tan boşalıyordu ve yine Demokratlarda kaldı. Rakibi Rogers, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski başkanı. Kampanyanın son günlerinde, 2 Kasım'da, Elizabeth Warren El-Sayed'le birlikte mitinge çıktı; Bernie Sanders ise temmuzda Alexandria Ocasio-Cortez'le birlikte onun için sahneye çıkmıştı.

Demokratların ön seçimini ağustosta Temsilci Haley Stevens'ı az farkla geçerek kazanmıştı. Stevens, seçimden iki gün önce Rogers'ı desteklediğini açıkladı.

ABDUL EL-SAYED KİMDİR?

Abdul El-Sayed, halk sağlığı alanından gelen bir epidemiyolog ve Demokrat siyasetçi. Michigan Üniversitesi'nde biyoloji ve siyaset bilimi okuyup 2007'de mezun oldu, ardından Rhodes bursuyla gittiği Oxford Üniversitesi'nde 2011'de halk sağlığı doktorasını bitirdi ve 2014'te Columbia Üniversitesi'nden tıp diploması aldı. Uzmanlık eğitimine hiç başlamadı.

Kitapları da var. 2020'de "Healing Politics" çıktı, 2021'de Micah Johnson'la birlikte "Medicare for All: A Citizen's Guide"ı yazdı. 2019'dan beri "America Dissected" adlı podcast'i sunan El-Sayed, herkesi kapsayan tek ödemeli sağlık sistemini (Medicare for All) ve 1 milyar doları aşan servetlerin vergilendirilmesini savunuyor.

ABDUL EL-SAYED KAÇ YAŞINDA?

Abdul El-Sayed 42 yaşında. 31 Ekim 1984'te Michigan'ın Rochester Hills kentinde doğdu, yani Senato'yu kazandığı gece 42. yaş gününün üzerinden yalnızca üç gün geçmişti.

ABDUL EL-SAYED ASLEN NERELİ?

Abdul El-Sayed aslen Mısırlı bir ailenin oğlu. Babası Mohamed El-Sayed İskenderiye'de büyüdü, Wayne State Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim almak için ABD'ye geldi ve mühendis olarak çalıştı. Üvey annesi Jacqueline Johnson da mühendis.

Kendisi Detroit çevresinde büyüdü. Liseyi 2003'te Bloomfield Hills'te bitirdi.

ABDUL EL-SAYED HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Abdul El-Sayed, 2014'te Columbia Üniversitesi'nde epidemiyoloji alanında yardımcı doçent oldu. Ağustos 2015'te Detroit Sağlık Dairesi'nin başına getirildi ve 2017'ye kadar bu görevde kaldı.

2018'de Michigan valiliği için Demokratların ön seçimine girdi, yaklaşık yüzde 30 oyla Gretchen Whitmer'in ardından ikinci oldu. Sonraki yıllarda Wayne County'nin sağlık, insani hizmetler ve gaziler dairesini yönetti; Nisan 2025'te bu görevden ayrıldı ve aynı ay Senato adaylığını açıkladı.

ABDUL EL-SAYED EVLİ Mİ?

Abdul El-Sayed evli. Eşi Sarah Jukaku psikiyatrist, ikisi Michigan Üniversitesi'nde tanıştı. Çiftin iki kızı var.