ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Amerika maçı nereden CANLI yayınlaancak?

Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı mücadele öncesinde voleybolseverlerin heyecanı arttı. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "ABD- Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Amerika- Türkiye voleybol maçı nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD karşılaşmasına ilişkin merak edilen yayın detayları...

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ABD ile Türkiye arasındaki mücadele, 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Filenin Sultanları, organizasyonda kritik önem taşıyan karşılaşmada galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

ABD-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD ile Türkiye arasında oynanacak mücadele, saat 07.00'de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile sabah erken saatlerde voleybolseverlerle buluşacak.

ABD-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması, TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ABD-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek. TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden de internetten canlı olarak yayınlanacak.

ABD-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

ABD ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması, Japonya'nın Osaka kentinde oynanacak. İki takım da organizasyonda avantaj elde edebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.