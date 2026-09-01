ABD İran savaşı SON DAKİKA! ABD İran'ı vurdu mu, savaş yeniden mi başladı?

ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas çevresindeki askeri hareketliliğin ardından yeniden yükseldi. Taraflardan peş peşe gelen açıklamalarla birlikte bölgede saldırı ve misilleme haberleri gündemin ilk sıralarına taşındı.

ABD İRAN SON DAKİKA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına göre ABD kuvvetleri, İran'daki İslami Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere yönelik saldırılar başlattı. Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas Limanı çevresinde düzenlenen hava harekâtında füze sahaları, insansız hava aracı merkezleri ve kıyı radar tesisleri vuruldu. CENTCOM, operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılan Amerikan askerlerine yönelik son saldırı girişimlerinin ardından gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD tarafı ayrıca harekâtın uluslararası deniz trafiğine yönelik tehditlerin önlenmesi amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

İran devlet medyası, saldırıların ardından Bender Abbas şehri ile Keşm Adası yakınlarında şiddetli patlamaların yaşandığını doğruladı. İran basınında yer alan bilgilere göre Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde beşten fazla patlama sesi duyuldu. Saldırı sonrasında bölgede askeri alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinde aksamaların yaşandığı ve küresel petrol piyasalarında hareketlilik başladığı aktarıldı.

İran ise ABD'nin saldırılarının ardından bölgedeki Amerikan üslerine füze ve dron saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne sekiz füze fırlatmasına karşılık yapıldığını savunurken İran'ın yeniden misillemeye yönelmesi halinde daha sert ve daha büyük çaplı saldırılar düzenleneceğini söyledi.

ABD İRAN'I VURDU MU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas Limanı çevresindeki İran'a ait stratejik askeri noktaları vurduğunu açıkladı. CENTCOM'un duyurusunda saldırıların İran Devrim Muhafızları'na ait füze sahaları, insansız hava aracı merkezleri ve kıyı radar tesislerine yönelik olduğu belirtildi. Açıklamada operasyonun Doğu Saati ile 12.00'de başladığı ve İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ile bölgede bulunan Amerikan askerlerine yönelik son saldırı girişimlerinin ardından düzenlendiği kaydedildi.

İran tarafından gelen bilgiler de Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlamalar yaşandığını doğruladı. İran devlet medyası Bender Abbas şehri ile Keşm Adası yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktarırken İran basını Keşm Adası çevresinde beşten fazla patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Saldırıların ardından askeri alarm seviyesinin yükseltildiği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump da saldırıları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vurduğunu açıkladı. Trump daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada İran'ın bazı bölgelerde radarlarını yeniden inşa ettiğini, ABD'nin radarların tamamlanmasını bekledikten sonra bu noktaları vurduğunu söyledi. İran'ın misillemede bulunması halinde daha sert saldırılarla karşılık verileceğini belirten Trump, İran'a yönelik en büyük saldırının henüz gerçekleştirilmediğini de söyledi.