ABD İran savaşı SON DAKİKA! ABD İran ateşkes bitti mi, ne zaman bitiyor?

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda geçici ateşkes kararı alındı. ABD İran savaşı son dakika haberleri! Ancak sahadaki gelişmeler ve karşılıklı açıklamalar sürecin kırılganlığını ortaya koydu.

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların iki hafta süreyle durdurulacağını açıklayarak, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin sonuç verdiğini duyurdu. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in öncülüğünde gerçekleşen temasların ardından, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını da içeren öneriyi kabul ettiğini bildirdi. Açıklamada ateşkesin karşılıklı olacağı vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ateşkes şartlarının net olduğunu belirterek, güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordinasyon içinde sağlanacağını ifade etti. Erakçi ayrıca ABD’nin ateşkes ile İsrail üzerinden süren saldırılar arasında tercih yapmak zorunda olduğunu söyledi. Beyaz Saray da müzakerelerin 11 Nisan’da İslamabad’da başlayacağını duyurdu.

ABD İRAN ATEŞKES BİTTİ Mİ?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, üzerinde uzlaşılan 10 maddelik önerinin üç temel maddesinin ihlal edildiğini açıkladı. Kalibaf, özellikle Lübnan’daki ateşkese uyulmaması, İran hava sahasının ihlali ve uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesini gerekçe göstererek mevcut sürecin anlamını yitirdiğini söyledi.

İranlı yetkililer de İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek ateşkesin ihlal edildiğini dile getirdi. Devrim Muhafızları, İran hava sahasına giren bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklarken, ülke semalarına yapılacak her ihlalin karşılık bulacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ateşkesin ABD ile tam koordinasyon içinde yapıldığını ve ordunun her an yeniden saldırıya hazır olduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI?

Ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması planlanırken, bölgedeki gelişmeler bu süreci doğrudan etkiledi. İran basını, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının ardından petrol tankerlerinin geçişinin askıya alındığını duyurdu. Buna rağmen sabah saatlerinde iki petrol tankerinin İran’ın izniyle güvenli şekilde boğazdan geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı konusunda İran ile ortak bir güvenlik modeli üzerinde durduklarını açıkladı. Trump, boğazdan geçen gemilerle ilgili yeni bir düzenlemenin değerlendirildiğini belirtirken, bu girişimin güvenliği sağlama amacı taşıdığını ifade etti. Öte yandan Bahreyn, bölgede gerilimin kısmen azalmasıyla birlikte yaklaşık 40 gündür kapalı olan hava sahasını yeniden uçuşlara açtı.