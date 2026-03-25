ABD İran savaşı BİTTİ Mİ? Son dakika ABD İran savaşı son durum, anlaştı mı?

ABD İran savaşı son durum! ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar 26. gününe girerken, taraflar arasındaki diplomatik temaslar yeniden gündeme taşındı. ABD İran son dakika! İşte ABD İran savaşında son durum ve şartlar...

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılar sonrasında bölgede karşılıklı hamleler hız kesmeden devam etti. İran, yalnızca İsrail’i değil aynı zamanda ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Bu gelişmelerle birlikte çatışmalar bölgesel bir gerilim haline dönüştü ve savaşın etkisi farklı ülkelere yayıldı.

İran basınına yansıyan bilgilere göre, ABD’nin sunduğu 15 maddelik anlaşma taslağı Tahran tarafından değerlendirildi ancak kabul edilebilir bulunmadı. İran yönetimi, savaşın sona ermesi için öncelikle saldırıların ve suikastların tamamen durdurulmasını şart koştu. Ayrıca İranlı yetkililer, mevcut şartlar altında ateşkesin ve müzakerelerin uygun görülmediğini açıkça dile getirdi.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

İran tarafından yapılan açıklamalarda, savaşın ancak belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde sona erebileceği vurgulandı. Tahran yönetimi, savaşın tekrar yaşanmaması için somut ve net garantiler talep ederken, bunun yanında açık şekilde tanımlanmış tazminatların da gündeme alınmasını istedi. İran, yalnızca kendi cephesinde değil, bölgedeki tüm direniş gruplarını kapsayan geniş bir çerçevede çatışmaların son bulmasını şart koştu.

İran'ın savaşın sona ermesi için öne sürdüğü 5 şart şöyle sıralandı:

Düşman tarafından "saldırı ve suikastlar" tamamen durdurulmalı,

İran'a tekrar savaş dayatılmayacağına dair somut garantiler verilmeli,

Garantili ve açıkça tanımlanmış savaş tazminatları verilmeli,

Bölgedeki tüm direniş grupları da dahil olmak üzere, tüm cephelerde savaş sona ermeli,

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemen otoritesinin uluslararası tanınmalı ve konuda garantiler verilmeli.

Öte yandan İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin uluslararası düzeyde tanınması da talepler arasında yer aldı. İranlı yetkililer, mevcut şartlar değişmeden ateşkesin kabul edilmeyeceğini ve ancak taleplerin karşılanması durumunda savaşın sona ermesinin mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca İran tarafı, savunma faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

ABD İRAN ANLAŞTI MI, SAVAŞ NE ZAMAN BİTER?

ABD tarafından hazırlanan 15 maddelik anlaşma taslağında İran’ın nükleer programına ilişkin kapsamlı kısıtlamalar bulunuyor. Bu maddeler arasında İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yasaklanması ve mevcut nükleer tesislerin devre dışı bırakılması gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na tam erişim sağlanması ve İran’ın bölgedeki vekil güçlere desteğini kesmesi de teklif edilen maddeler arasında bulundu.

Bunun yanında ABD’nin teklifinde yaptırımların kaldırılması ve sivil nükleer programlara destek gibi unsurlar da yer aldı. Ancak İran, bu teklifleri aşırı bulduğunu belirterek mevcut haliyle kabul etmedi. İranlı yetkililer, ateşkes yerine doğrudan savaşın sona ermesini ve bunun da kendi şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.