ABD İran askeri gücü karşılaştırması! ABD İran asker sayısı, uçak sayısı kaç, dünyada kaçıncı sırada?

Amerika Birleşik Devletleri ve İran, askeri kapasiteleri bakımından farklı ölçeklerde yapılanmış iki ülke olarak uluslararası güvenlik gündeminde yer alıyor. Savunma bütçesinden personel sayısına, hava gücünden nükleer kapasiteye kadar birçok unsur bu karşılaştırmada belirleyici rol oynuyor.

ABD İRAN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

ABD, yıllık yaklaşık 800 milyar dolar seviyesindeki savunma harcamasıyla dünyadaki en yüksek askeri bütçeye sahip ülke konumunda bulunuyor. İran'ın savunma bütçesi ise on milyarlarca dolar seviyesinde kalıyor. Ekonomik kapasite farkı; teknoloji yatırımları, yeni silah sistemleri geliştirme, bakım-onarım süreçleri ve personel eğitimi gibi alanlarda iki ülke arasındaki ölçek farkını büyütüyor. ABD'nin yüksek bütçesi, küresel operasyon kabiliyetini destekleyen kapsamlı bir askeri altyapı oluşturuyor.

Personel sayıları bakımından da iki ülke arasında önemli bir fark yer alıyor. ABD Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 1,3 milyon aktif asker ve 800 bini aşkın yedek personelden oluşuyor. İran'ın aktif asker sayısı yaklaşık 610 bin seviyesinde bulunurken, yedeklerle birlikte bu rakam yaklaşık 350 bin civarında seyrediyor. İran'da Devrim Muhafızları gibi paramiliter unsurlar askeri yapılanmanın önemli bir parçasını oluşturuyor; ABD tarafında ise profesyonel ordu yapısı ve geniş lojistik ağ dikkat çekiyor.

Hava kuvvetleri açısından bakıldığında toplam hava aracı sayısı ve teknoloji seviyesi bakımından geniş bir fark bulunuyor. ABD envanterinde on binlerce hava aracı yer alırken, İran'ın filosu yüzlerce uçakla sınırlı kalıyor. ABD; F-35 ve F-22 gibi beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra uzun menzilli bombardıman uçakları, nakliye uçakları ve tanker filolarına sahip. İran'ın hava filosu ise çoğunlukla eski model Sovyet ya da geçmişte tedarik edilmiş Batı yapımı uçaklardan oluşuyor.

Kara kuvvetleri alanında ABD; modern tank programları, ileri zırhlı birlikler, piyade savaş araçları ve gelişmiş topçu sistemleriyle geniş bir envantere sahip bulunuyor. İran kara kuvvetleri sayısal olarak çeşitli unsurlara sahip olsa da, modernizasyon ve ileri teknoloji entegrasyonu bakımından daha sınırlı bir tablo çiziyor. İletişim sistemleri, ateş kontrol altyapısı ve sensör teknolojileri alanında ABD ordusu kapsamlı imkanlara sahip.

Deniz kuvvetleri karşılaştırmasında da küresel ölçekte faaliyet gösterebilen bir yapı ile daha çok kıyı savunmasına dayanan bir model arasındaki fark dikkat çekiyor. ABD; uçak gemileri, nükleer denizaltılar, destroyerler ve farklı görev gruplarıyla dünya genelinde konuşlanma kapasitesine sahip. İran ise deniz gücünü büyük ölçüde kıyı savunma, küçük devriye botları ve sınırlı denizaltı kapasitesi üzerine inşa ediyor.

Stratejik ve asimetrik unsurlar çerçevesinde İran'ın balistik füze kapasitesi, insansız hava araçları ve yer altı savunma sistemleri önemli yer tutuyor. Bölgesel vekil güç ağları da İran'ın güvenlik stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. ABD tarafında ise kara, deniz ve hava unsurlarından oluşan nükleer üçlü sistem bulunuyor. 2025 itibarıyla yaklaşık 5 bin 177 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilen ABD'nin yaklaşık 1.770 başlığı aktif konuşlandırılmış durumda yer alıyor. İran'ın envanterinde ise nükleer savaş başlığı bulunmuyor.

ABD İRAN ASKERİ GÜCÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

2025-2026 askeri güç sıralamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde birinci sırada yer alıyor. Global Firepower endeksi gibi uluslararası askeri kapasite değerlendirmelerinde savunma bütçesi, teknoloji seviyesi, personel gücü ve operasyonel erişim kriterleri dikkate alınıyor. ABD bu kriterler çerçevesinde listenin zirvesinde bulunuyor.

İran ise aynı sıralamalarda genellikle 16. sırada yer alıyor. Yaklaşık 145 ülkenin askeri kapasitesinin karşılaştırıldığı endekste İran, bölgesel ölçekte güçlü bir konumda değerlendiriliyor. Ancak bütçe büyüklüğü, ileri teknoloji sistemleri ve küresel projeksiyon kapasitesi bakımından üst sıralardaki ülkelerle arasında mesafe bulunuyor.