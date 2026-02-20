ABD gümrük vergisi iptal mi, ABD Yüksek Mahkemesi gümrük vergilerini iptal etti mi?

ABD Yüksek Mahkemesi gümrük vergilerini iptal etti mi? ABD gümrük vergisi iptal mi soruları, sosyal medyada ve ekonomi çevrelerinde hızla yayılırken, mahkemeden çıkan kararın kapsamı ve ticaret politikalarına etkisi netleşmeye başladı.

YÜKSEK MAHKEME'DEN TARİFELERE ANAYASAL SINIR

Mahkeme, ulusal acil durumlar için öngörülen federal yetkilerin, kapsamlı ve kalıcı nitelikte küresel gümrük tarifelerinin uygulanmasına hukuki dayanak oluşturmadığı görüşünü benimsedi. Kararda, ticaret politikalarının yürütme organı tarafından sınırsız biçimde belirlenemeyeceği vurgulandı.

OYLAMA 6'YA 3 TRUMP ALEYHİNE ÇIKTI

ABD Yüksek Mahkemesi'nde yapılan oylamada, altı yargıç Trump'ın yetki kullanımına karşı oy verirken üç yargıç karşı görüş bildirdi. Bu tablo, yürütme organının acil durum gerekçesiyle ekonomik alanda geniş kapsamlı adımlar atmasına yönelik yargısal denetimin güçlendiğine işaret etti.

KONGRE VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Kararın gerekçesinde, Kongre'nin ticaret politikaları üzerindeki anayasal rolünün göz ardı edilemeyeceği açık şekilde ifade edildi. Mahkeme, başkanlık yetkilerinin denge-denetim mekanizmalarıyla sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

GELECEK BAŞKANLAR İÇİN EMSAL KARAR

Trump yönetimi tarifeleri ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar gerekçeleriyle savunmuştu. Ancak bu kararın, ilerleyen dönemde başkanların benzer yetkilere dayanarak ticaret politikalarında tek taraflı ve kalıcı adımlar atmasını zorlaştırabilecek bir emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

PİYASALAR KARARA HIZLI TEPKİ VERDİ

Kararın ardından finansal piyasalarda dikkat çekici hareketlilik yaşandı. Wall Street endeksleri yükselişe geçerken, ABD dolar endeksinde düşüş gözlendi. Küresel ticaret ortakları ve tarifelerden etkilenen sektörlerde oluşacak yeni dengeler ise yakından izleniyor.