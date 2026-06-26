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ABD gruptan çıktı mı, Amerika Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantiledi mi?

ABD gruptan çıktı mı, Amerika Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantiledi mi?
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 2026 Dünya Kupası’nda gruptan çıkıp çıkmadığı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Turnuvadaki performansı ve aldığı sonuçlar sonrası “ABD gruptan çıktı mı, gruptan çıkmayı garantiledi mi?” sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

“Amerika Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantiledi mi?” sorusu, özellikle grup maçlarının kritik aşamaya gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin puan durumu ve kalan maçları, bir üst tura yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE ABD İLE SON MAÇINA ÇIKIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Millî Futbol Takımı, turnuvadaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. TSİ 05.00’te başlayacak kritik karşılaşma Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Zorlu mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu’ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal’ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Omar Mohamed Al Ali görev yapacak.

KARŞILAŞMA TRT 1’DEN CANLI YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye – ABD mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yüksek tempolu geçmesi ve iki takımın da prestij mücadelesi vermesi bekleniyor.

GRUBUN DİĞER MAÇI AYNI SAATTE OYNANACAK

D Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Avustralya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Kritik önem taşıyan iki maçın da aynı saatte başlaması, grup dengelerini doğrudan etkileyecek.

ABD GRUBU LİDER BİTİRMEYİ GARANTİLEDİ

Son maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri, topladığı 6 puanla D Grubu’nda liderliği garantiledi. Ev sahibi ekip, güçlü performansıyla gruptan çıkmayı önceden kesinleştirerek üst tura adını yazdırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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