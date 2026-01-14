A Spor CANLI izleme linki var mı (Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe)? A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?

Özellikle internet üzerinden A Spor canlı izleme linki ve HD kalitesinde kesintisiz yayın alternatiflerini sorgulayan izleyiciler için tüm güncel bilgiler netleşti. Maçın yayın saati, şifresiz izleme imkânı ve canlı yayın platformlarına dair merak edilen her şeye bu rehberden ulaşabilirsiniz.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu heyecan dolu mücadele, A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyon başında veya internet üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Müsabakayı donmadan ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyenler için A Spor yayın bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Kanal, birçok dijital platformda ve uydu üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır:

Digiturk : 88. Kanal

D-Smart : 80. Kanal

Tivibu : 381. Kanal

Turkcell TV+ : 74. Kanal

Vodafone TV : 71. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Uydu : Türksat üzerinden şifresiz erişim.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kupanın bu önemli randevusu, 14 Ocak Çarşamba günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Hafta ortasında oynanacak bu maç, iki takımın tur mücadelesine sahne olacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının başlama düdüğü saat 20:30'da çalacak. Akşam seansında oynanacak müsabaka, günün en çok merak edilen maçlarından biri olacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadele, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

A Spor'un hem HD hem de SD yayınları için kullanabileceğiniz en güncel Türksat 4A frekans bilgileri ve dijital platformlardaki kanal numaraları aşağıdadır:

A SPOR TÜRKSAT 4A GÜNCEL UYDU FREKANSI

Eğer uydudan manuel kurulum yapacaksanız aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz:

Frekans : 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: H - Yatay (Horizontal)

FEC : 5/6

Uydu : Türksat 4A

Kapsama : Doğu

Platform / Kanal Numarası

KANAL KURULUMU NASIL YAPILIR?

Eğer kanal listenizde A Spor görünmüyorsa; uydu alıcınızın "Kurulum" veya "Manuel Kanal Arama" menüsüne girip yukarıdaki 12053 frekans değerini yazarak tarama yapmanız yeterli olacaktır. Şebeke Arama (Network Search) özelliğini açık tutarsanız, Turkuvaz Medya Grubu'nun diğer kanalları (ATV, A Haber vb.) da otomatik olarak listenize eklenecektir.

A SPOR RESMİ İZLEME YOLLARI VE DİJİTAL PORTALLAR

Ziraat Türkiye Kupası heyecanını ve spor dünyasındaki gelişmeleri kesintisiz takip etmek için A Spor'un resmi dijital portallarını tercih edebilirsiniz.