A.B.İ. Doğan kimdir, A.B.İ. dizisi Doğan, Kenan İmirzalıoğlu mu?

"Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerini altüst eden A.B.İ. dizisinde Doğan karakteri, gizemli geçmişi ve sarsıcı hikâyesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Arama motorlarında en çok sorgulanan 'A.B.İ. Doğan kimdir?' ve 'A.B.İ. Doğan rolünü Kenan İmirzalıoğlu mu oynuyor?' soruları, dizinin hayranları arasında büyük bir merak konusu oldu. Hancıoğlu ailesinin istenmeyen ama en yetenekli evladı olan Doğan'ın, Cerrahlıktan aile hesaplaşmasına uzanan yolculuğunu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bu roldeki performansını sizler için derledik.".

A.B.İ. DOĞAN KİMDİR?

Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"Doğan ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam"

Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi:

"Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor."

"Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…"

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…" sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.