Haberler

A.B.İ. Doğan kimdir, A.B.İ. dizisi Doğan, Kenan İmirzalıoğlu mu?

A.B.İ. Doğan kimdir, A.B.İ. dizisi Doğan, Kenan İmirzalıoğlu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV'nin yeni fenomeni A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinde fırtınalar estiren Doğan karakteri, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranlara muhteşem bir dönüş yapan usta aktörün hayat verdiği bu karakter, hikâyenin kilit noktasında yer alıyor. Peki, A.B.İ. dizisi Doğan kimdir? Karizmatik cerrah Doğan karakterini gerçekten Kenan İmirzalıoğlu mu canlandırıyor? İşte yeni nesil Jön'ün hayat verdiği Doğan karakterine dair merak edilen tüm detaylar ve karakter analizi...

"Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerini altüst eden A.B.İ. dizisinde Doğan karakteri, gizemli geçmişi ve sarsıcı hikâyesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Arama motorlarında en çok sorgulanan 'A.B.İ. Doğan kimdir?' ve 'A.B.İ. Doğan rolünü Kenan İmirzalıoğlu mu oynuyor?' soruları, dizinin hayranları arasında büyük bir merak konusu oldu. Hancıoğlu ailesinin istenmeyen ama en yetenekli evladı olan Doğan'ın, Cerrahlıktan aile hesaplaşmasına uzanan yolculuğunu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bu roldeki performansını sizler için derledik.".

A.B.İ. DOĞAN KİMDİR?

Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"Doğan ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam"

Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi:

A.B.İ. Doğan kimdir, A.B.İ. dizisi Doğan, Kenan İmirzalıoğlu mu?

"Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor."

"Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…"

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…" sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu