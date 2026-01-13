A.B.İ. dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı?

"Dev prodüksiyonuyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan A.B.İ., ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. 'Doğan' ve 'Çağla' karakterlerinin imkansızlıklarla dolu mücadelesine odaklanan dizi, ilk anlarından itibaren izleyiciyi atmosferine hapsetmeyi başardı. Özellikle hikayedeki gerçekçi kurgu, seyircinin zihninde 'ATV A.B.İ. dizisi yaşanmış bir hayat hikayesi mi?' sorusunu canlandırdı. Dizinin bir kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığına veya senaryonun çıkış noktasına dair merak edilenleri sizler için araştırdık."

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ekranların yeni soluğu A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başrollerini, Türk televizyon tarihinin unutulmaz aktörlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve son dönemin en başarılı isimlerinden Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

Karanlık bir geçmişin gölgesinde yeşeren bu hikâyede usta ve genç yetenekler bir araya geliyor. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.

A.B.İ. DİZİSİ GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Dizinin sarsıcı kurgusu, izleyicilerde hikâyenin kökenine dair büyük bir merak uyandırdı. Proje hakkında konuşan başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, dizinin samimiyetine ve köklerine vurgu yaptı. İmirzalıoğlu, projenin sahnelerindeki gerçeklik payına değinerek, "Bu topraklarda yaşanmış, bizden ve gerçek bir aile hikâyesi…" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, dizinin sadece bir kurgu olmadığını, hayatın tam kalbinden süzülen yaşanmışlıklar barındırdığını kanıtlar nitelikte.

A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?

A.B.İ. dizisinin merkezinde, ailesinin karanlık ve suç dolu geçmişinden kaçarak kendine yeni bir kimlik ve tertemiz bir hayat kurmaya çalışan Doğan'ın mücadelesi yer alıyor. Ancak kader, Doğan'ı yıllar sonra kaçtığı o karanlık sırlarla yeniden yüzleşmeye zorluyor.

Doğan'ın geçmişiyle bugünü arasındaki amansız savaşını konu alan yapımda, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun sergilediği yüksek uyum, izleyiciye gerilim ve dram dolu anlar vadediyor. "Aile bir sığınak mı yoksa en büyük imtihan mı?" sorusunu sorduran dizi, her bölümüyle gizem perdesini biraz daha aralıyor.