A.B.İ. açılımı ne, ATV dizi A.B.İ. ne demek?

A.B.İ. açılımı ne, ATV dizi A.B.İ. ne demek?
Güncelleme:
"Televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., bu akşam ekranlara gelen sahneleriyle izleyiciyi derin bir hikayenin içine çekiyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi dev isimlerin paylaştığı yapım, sadece konusuyla değil ismiyle de büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren dizi hakkında izleyiciler en çok 'A.B.İ. dizisinin açılımı ne?' ve 'A.B.İ. ne anlama geliyor?'

"Yayınlanan tanıtımlarıyla haftalar öncesinden gündem olan A.B.İ., ATV ekranlarındaki serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Doğan', Afra Saraçoğlu'nun ise 'Çağla' karakteriyle devleştiği dizi, çarpıcı prodüksiyonuyla izleyiciden tam not aldı. Dizinin hayran kitlesi genişlerken, arama motorlarında 'ATV dizi A.B.İ. ne demek?' sorgusu trendlere yükseldi. Aile bağlarının zorlu sınavını konu alan yapımın ismindeki o gizemli kısaltmanın perde arkasını sizler için derledik."

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ AÇILIMI, ANLAMI NE?

A.B.İ: Aile Bir İmtihandır

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

