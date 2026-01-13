A.B.İ. 1. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

"ATV'nin dev prodüksiyonlu yeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Doğan', Afra Saraçoğlu'nun 'Çağla' karakterine hayat verdiği dizi, ilk dakikalarından itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. İnternet üzerinden A.B.İ. 1. bölüm tek parça HD izle seçeneğini arayanlar ve ATV canlı yayın linki üzerinden diziyi takip etmek isteyenler için işte tüm detaylar... A.B.İ. son bölüm izle ekranı ve ilk bölüme dair merak edilenler haberimizde."

A.B.İ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan ile babası arasında yaşanan gerilim, tansiyonu yüksek sahnelerin sinyalini verirken Doğan'ın babasına "Ben geçmişimi sildim" sözleri, baba–oğul ilişkisinin nasıl şekilleneceğini merak ettiriyor. Doğan ve Çağla'nın iş görüşmesiyle, ikili arasındaki dinamiğin nasıl şekilleneceği izleyicide soru işareti bırakıyor. Tanıtımın sonunda ise Doğan'ın ameliyathanede "Gitmene izin vermeyeceğim" sözünü kime söylediği, ilk bölümle ilgili heyecanı artırıyor.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

A.B.İ dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.