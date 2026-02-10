9 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 9 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Survivor, Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir...
9 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında heyecanın ve rekabetin üst seviyeye çıktığı bir reyting yarışı yaşandı. Güçlü dizi ve programların yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşması, ekran başındaki izleyicilerin tercih yapmasını zorlaştırırken; gecenin en çok izlenen yapımları merakla araştırıldı. Peki, 9 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 9 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Survivor, Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir...
9 ŞUBAT DİZİ REYTING SONUÇLARI
TOTAL
- Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 14.83)
- Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 4.30)
- Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 3.12)
AB
- Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 10.40)
- Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 4.54)
- Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 2.24)
ABC
- Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 13.45)
- Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 5.17)
- Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 2.88)
9 ŞUBAT GENEL REYTING SIRALAMASI
- Uzak Şehir – Kanal D
- Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
- Esra Erol'da – ATV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
- Cennetin Çocukları – TRT 1
- ATV Ana Haber – ATV
- Kanal D Ana Haber – Kanal D
- Survivor – TV8