9 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 9 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Survivor, Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir...
Güncelleme:
9 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında heyecanın ve rekabetin üst seviyeye çıktığı bir reyting yarışı yaşandı. Güçlü dizi ve programların yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşması, ekran başındaki izleyicilerin tercih yapmasını zorlaştırırken; gecenin en çok izlenen yapımları merakla araştırıldı. Peki, 9 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 9 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Survivor, Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir...

9 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, gecenin hangi yapımının öne çıkacağını merakla takip ederken; izlenme sonuçları dikkat çeken sürprizlere sahne oldu. Dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu? Reyting sıralaması ve tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

9 ŞUBAT DİZİ REYTING SONUÇLARI

TOTAL

  • Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 14.83)
  • Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 4.30)
  • Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 3.12)

AB

  • Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 10.40)
  • Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 4.54)
  • Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 2.24)

ABC

  • Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 13.45)
  • Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 5.17)
  • Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 2.88)

9 ŞUBAT GENEL REYTING SIRALAMASI

  • Uzak Şehir – Kanal D
  • Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
  • Esra Erol'da – ATV
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D
  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • Cennetin Çocukları – TRT 1
  • ATV Ana Haber – ATV
  • Kanal D Ana Haber – Kanal D
  • Survivor – TV8
