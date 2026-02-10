9 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 9 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Survivor, Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir...

9 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, gecenin hangi yapımının öne çıkacağını merakla takip ederken; izlenme sonuçları dikkat çeken sürprizlere sahne oldu. Dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu? Reyting sıralaması ve tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

9 ŞUBAT DİZİ REYTING SONUÇLARI

TOTAL

Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 14.83)

– Kanal D (Rtg: 14.83) Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 4.30)

Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 3.12)

AB

Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 10.40)

Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 4.54)

Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 2.24)

ABC

Uzak Şehir – Kanal D (Rtg: 13.45)

Cennetin Çocukları – TRT 1 (Rtg: 5.17)

Aynı Yağmur Altında – Kanal D (Rtg: 2.88)

9 ŞUBAT GENEL REYTING SIRALAMASI