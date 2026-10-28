9 günlük ara tatil ne zaman? 2026 Kasım ara tatili ne zaman, ne zaman başlıyor?

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Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026 Kasım ara tatilinin tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, hafta sonlarının da dahil olmasıyla birlikte toplam 9 günlük tatil yapacak. Peki, 9 günlük ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2026 Kasım ara tatili ne zaman, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimindeki detaylar.

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonu tatiline girecek. 16-20 Kasım arasındaki ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 14 Kasım Cumartesi ile 22 Kasım Pazar arasında toplam 9 gün okula gitmeyecek.

9 GÜNLÜK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026 Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Tatil takvimi şöyle:

13 Kasım 2026 Cuma: Derslerin son günü

14 Kasım 2026 Cumartesi: 9 günlük tatilin başlangıcı

16 Kasım 2026 Pazartesi: Ara tatilin resmî başlangıcı

20 Kasım 2026 Cuma: Ara tatilin son günü

21 Kasım 2026 Cumartesi: Hafta sonu

22 Kasım 2026 Pazar: Hafta sonu ve tatilin son günü

23 Kasım 2026 Pazartesi: Okullar yeniden açılacak

Dolayısıyla öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte 14-22 Kasım 2026 tarihleri arasında 9 günlük ara tatil yapacak. Dersler ise 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN?

MEB'in belirlediği takvime göre ara tatilin kendisi 5 iş günü, yani 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının eklenmesiyle öğrencilerin okuldan uzak kalacağı süre 9 güne çıkacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılında iki ara tatil uygulanacak. İlk ara tatil kasım ayında, ikinci ara tatil ise mart ayında yapılacak.

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

İkinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü ders başı yapacak.

2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Kısacası: 2026 Kasım ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte 14-22 Kasım arasında 9 günlük tatil yapılacak ve okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.