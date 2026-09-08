9 Eylül İstanbul hava durumu SON DAKİKA! Bugün kaç derece, yağış var mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 9 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki beş gün genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava tablosu çizecek. 9 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 19-28°C arasında seyrederken, 10 Eylül Perşembe'den itibaren en yüksek değerler 29°C'ye çıkıyor ve hafta sonuna kadar bu seviyede kalıyor. En düşük sıcaklıklar ise 19-20°C bandında sabit kalacak. Nem oranı gün geçtikçe artış gösteriyor; Çarşamba günü %47-68 aralığındayken, hafta sonuna doğru özellikle gece saatlerinde %85-89'a kadar yükseliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönlü (poyraz) eserken, hızı 16-24 km/sa arasında değişecek, en kuvvetli rüzgar Çarşamba günü bekleniyor. Geçmiş yıllara (1991-2020) bakıldığında bu dönem için ortalama sıcaklıkların 17-18°C ile 25-26°C arasında olduğu görülüyor; yani beklenen sıcaklıklar mevsim normallerine yakın, hatta en yüksek değerler açısından biraz üzerinde seyredecek.

Çarşamba gününün saatlik dökümüne bakıldığında, gece saatlerinde (00.00-06.00 arası) sıcaklığın 19-20°C'ye kadar gerilediği, gündüz ilerledikçe ısının hızla yükseldiği görülüyor. Öğlen 12.00-15.00 saatleri arası günün en sıcak dilimi olacak ve sıcaklık 28°C'ye, hissedilen sıcaklık ise 29°C'ye ulaşacak. Bu saatlerde nem %50 civarına düşerken, rüzgar hızı da belirgin şekilde artıyor: ortalama 23-24 km/sa, maksimum ise 46-48 km/sa'ya kadar çıkabiliyor. Akşam saatlerine doğru (18.00 sonrası) sıcaklık kademeli olarak düşmeye başlıyor, nem oranı ise tekrar yükseliş gösteriyor ve gece 21.00-24.00 saatlerinde %74'e ulaşıyor. Genel olarak gün içinde ani sıcaklık değişimleri ve öğleden sonra kuvvetlenen rüzgar dikkat çekiyor.

9 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: