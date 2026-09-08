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Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi

Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde traktör arkasına bağlanan köpeğin asfaltta uzun süre sürüklendiği görüldü. Görüntüyü çeken kişi ise "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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