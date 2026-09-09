9 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 9 Eylül Çarşamba gününe hareketli başladı. Gram altın 6 bin 800 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, ons altın 4 bin 300 dolar bandında işlem görüyor. Güncel piyasa verilerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 820 TL civarında, ons altının fiyatı ise 4 bin 350 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, BigPara verilerine göre spot gram altın saat 09:43:06 itibarıyla 6.858,48 TL alış, 6.859,23 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 1,06 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 9 Eylül Çarşamba günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altın 11.069,00 TL alış ve 11.202,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim ise yüzde 1,15 yükseliş seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın fiyatı da 9 Eylül Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. BigPara verilerine göre ons altın saat 09:43:06 itibarıyla 4.399,66 dolar alış, 4.400,23 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 1,03 yükseliş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

9 Eylül 2026 Çarşamba günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Saat 09:43:06 itibarıyla gram altın 6.859,23 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.202,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.400,23 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan yükselişler, güncel fiyatları takip eden yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.