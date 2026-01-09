8 Ocak Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Adaya kim veda etti?

8 Ocak akşamı ekrana gelen bölüm sonrasında ise bu kez ödül oyununun sonucu gündemin odağına yerleşti. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, hem ödülü elde edebilmek hem de ceza oyununa kalmamak adına parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.

8 OCAK SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme gecesi büyük heyecana sahne oldu. Erkek düellosunda Keremcem ile Erkan, yarışmada kalabilmek için karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda kazanan isim adada yoluna devam ederken, kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVIVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Keremcem ve Erkan arasında oynanan eleme düellosunda üstünlük Erkan'dan yana oldu. Gönüllüler takımında yer alan Erkan, düellonun her iki turunu da kazanarak adadaki mücadelesini sürdürmeyi başardı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI KEREMCEM'İ KABUL ETTİ Mİ?

Düellodan mağlup ayrılan Keremcem için ada konseyinde kritik bir oylama yapıldı. Gönüllüler takımına geçip geçmemesi oylamaya sunulan Keremcem için takım üyeleri "hayır" oyu kullandı. Bu kararın ardından Keremcem, Survivor'a veda eden isim oldu.

8 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımı, karşılaşmada 7-2 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru lehine çevirdi ve oyunu 12-10 kazanmayı başardı.

ÖDÜL OYUNUNU KAYBEDEN TAKIM NE CEZA ALDI?

Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, ceza olarak bir köyün tüm çöplerini toplamak zorunda kaldı. Ünlüler takımı ise kazandıkları ödülün keyfini çıkardı.

SURVIVOR ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER VARDI?

Eleme haftasında potada yer alan yarışmacılar şu şekildeydi:

• Keremcem

• Bayhan

• Erkan

• Murat