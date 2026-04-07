7 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

7 Nisan’da altın piyasasında hareketli saatler yaşandı ve yatırımcılar fiyat değişimlerini yakından izliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer değerli metallerdeki iniş çıkışlar, alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler, fiyatların yönünü belirlemede belirleyici olurken, güncel değerler ve analizler yatırımcıların gündeminde öncelikli yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

GRAM ALTIN NE KADAR?

7 Nisan itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.666,95 TL, satış fiyatı ise 6.667,87 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,09 olarak kaydedildi. Gram altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalanabilir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.072,00 TL, satış fiyatı ise 11.391,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%0,45 olarak kaydedilirken, yatırımcılar için en çok takip edilen altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alış fiyatı 4.656,19 dolar, satış fiyatı 4.656,77 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,18 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.