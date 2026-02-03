6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma günü Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da İstanbul'da okullar tatil mi?

6 Şubat okullar tatil mi sorusu, Cuma günü eğitim-öğretim durumunu öğrenmek isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin son gelişmeler ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

6 ŞUBAT 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklanırken, diğer iller için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Valiliklerden gelecek yeni açıklamalar doğrultusunda gelişmeler yakından takip ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARA 1 GÜN ARA

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıl dönümü nedeniyle önemli bir karar aldı. Kent genelinde düzenlenecek anma programları, mezarlık ziyaretleri ve vatandaşların gerçekleştireceği taziye ziyaretleri sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, güvenlik, ulaşım ve asayiş gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili kurumlarda asgari düzeyde personelin görev başında olacağı vurgulandı.

DİĞER İLLERDE DURUM NE?

Şu ana kadar Kahramanmaraş dışındaki iller için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Diğer illerde alınacak olası kararların valilikler tarafından duyurulması bekleniyor. Yeni gelişmeler yaşanması halinde haber güncellenecek.