6 - 12 Temmuz idari izin mi? Ankara'daki memurlar 6-12 Temmuz haftasında izinli mi olacak? NATO izni kimleri kapsıyor?

Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Özellikle başkentte görev yapan kamu personelleri arasında “6-12 Temmuz memurlara izin mi verilecek?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Zirve sürecinde şehir genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla çeşitli uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

6 - 12 TEMMUZ İDARİ İZİN Mİ?

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında başkentte olağanüstü güvenlik ve lojistik planlamaları uygulanacak. Bu süreçte kent içi ulaşımın rahatlatılması ve resmi organizasyonların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararı gündeme taşındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’daki kamu personellerinin idari izinli sayılması planlanıyor. Ancak uygulamanın kapsamı ve hangi kurumları kapsayacağına ilişkin ayrıntılı resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

İdari izin süreciyle birlikte başkentte birçok toplu organizasyonun da geçici olarak durdurulacağı belirtiliyor. NATO Zirvesi haftasında şehir genelinde güvenlik protokollerinin üst seviyeye çıkarılması beklenirken, kamu kurumlarında minimum personel ile çalışma modeli üzerinde duruluyor.

ANKARA'DAKİ MEMURLAR 6-12 TEMMUZ HAFTASINDA İZİNLİ Mİ OLACAK?

Başkentte görev yapan kamu çalışanlarının en çok merak ettiği konuların başında 6-12 Temmuz haftasında uygulanacak idari izin geliyor. Gündeme yansıyan bilgilere göre Ankara’daki kamu personellerine yönelik bir haftalık idari izin planlaması bulunuyor.

Söz konusu süreçte özellikle şehir trafiğinin azaltılması hedeflenirken, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da geniş güvenlik koridorları oluşturulacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda kamu kurumlarında personel yoğunluğunun düşürülmesi amacıyla idari izin uygulamasının devreye alınabileceği belirtiliyor.

Öte yandan zirve haftası boyunca yalnızca kamu kurumları değil, şehir genelindeki toplu etkinlikler için de kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Buna göre;

Sınav organizasyonları

Sempozyumlar

Paneller

Mezuniyet törenleri

Şenlikler

Konserler

Eğlence etkinlikleri

gibi kalabalık organizasyonların yapılmasına izin verilmeyecek. Yetkili kurumların ilerleyen günlerde kapsamlı bilgilendirme yapması bekleniyor.

NATO İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Konuya ilişkin resmi kapsam henüz netleşmedi. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Ankara’daki kamu personeline yönelik bir idari izin planlamasından söz edilirken; hangi kurumların, hangi personel gruplarının veya hangi hizmet alanlarının uygulama kapsamına dahil edileceği konusunda resmi açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı ile ilgili kurumların ilerleyen günlerde kapsam detaylarını paylaşması bekleniyor. Özellikle güvenlik, sağlık, ulaşım ve acil hizmet birimlerinde görev yapan personellerin uygulama dışında tutulup tutulmayacağına ilişkin net bilgilendirme henüz bulunmuyor.