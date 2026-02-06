5 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 5 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi? Veliaht, Survivor, Halef: Köklerin Çağrısı...
5 Şubat Perşembe akşamı televizyon izleyicileri için rekabet dolu bir yayın akışı vardı. Farklı türdeki diziler ve programlar, ekran başındakilerin ilgisini çekmek için kıyasıya yarıştı. Peki, 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 5 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi? Veliaht, Survivor, Halef: Köklerin Çağrısı...
5 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet vardı. İzleyiciler, hangi dizinin veya programın zirveye oturacağını merak ederken, reyting sonuçları sürpriz gelişmelere sahne oldu. Eşref Rüya mı, Yeraltı mı yoksa başka bir yapım mı izleyicinin favorisi oldu? Tüm detaylar ve sonuçlar haberin devamında…
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- Halef: Köklerin Çağrısı – NOW
- Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV
- Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
- Esra Erol'da – ATV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
- Veliaht – SHOW TV
- ATV Ana Haber – ATV
- İnci Taneleri – KANAL D
- Survivor – TV8
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
- Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV
- Halef: Köklerin Çağrısı – NOW
- İnci Taneleri – Kanal D
- Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
- Veliaht – Show TV
- Survivor – TV8
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Esra Erol'da – ATV
- İnci Taneleri (Özet) – Kanal D