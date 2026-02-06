5 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 5 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi? Veliaht, Survivor, Halef: Köklerin Çağrısı...

5 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet vardı. İzleyiciler, hangi dizinin veya programın zirveye oturacağını merak ederken, reyting sonuçları sürpriz gelişmelere sahne oldu. Eşref Rüya mı, Yeraltı mı yoksa başka bir yapım mı izleyicinin favorisi oldu? Tüm detaylar ve sonuçlar haberin devamında…

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

– NOW Veliaht – SHOW TV

ATV Ana Haber – ATV

İnci Taneleri – KANAL D

Survivor – TV8

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI