5.sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Güncelleme:
5. sınıf öğrencileri ve velilerinin en çok merak ettiği konuların başında takdir ve teşekkür belgesi hesaplama süreci geliyor. Karne dönemi yaklaşırken, not ortalamasının hangi kriterlere göre belirlendiği ve öğrencilerin belge alabilmesi için hangi şartları sağlaması gerektiği araştırılıyor.

"5. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusu, eğitim-öğretim yılının sonuna doğru binlerce öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği puanlama sistemine göre ders notlarının ortalaması hesaplanarak, öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanıp kazanmadığı netleşiyor.

5.SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne dönemi yaklaşırken 5. sınıf öğrencileri ve velileri, takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği yönetmeliğe göre ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin belge alabilmesi için hem yıl sonu başarı puanının yeterli olması hem de tüm derslerden başarılı olması gerekiyor.

5. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Yöntemi

Takdir ve teşekkür hesaplaması yapılırken öğrencinin yıl sonu ders puanları esas alınır. Tüm derslerin yıl sonu notları toplanır ve ders sayısına bölünerek yıl sonu başarı ortalaması hesaplanır.

Hangi Ortalama ile Hangi Belge Alınır?

• 70,00 – 84,99 arası ortalama → Teşekkür Belgesi

• 85,00 ve üzeri ortalama → Takdir Belgesi

• 70'in altı → Belge verilmez

Ancak sadece ortalamanın tutması yeterli değildir. Öğrencinin hiçbir dersinin yıl sonu puanı 50'nin altında olmamalıdır. Tek bir dersten bile başarısız olan öğrenciler, ortalamaları yüksek olsa dahi takdir ya da teşekkür belgesi alamaz.

Örnek Takdir Teşekkür Hesaplama

Bir öğrencinin 8 dersinin toplam yıl sonu puanı 720 ise:

720 ÷ 8 = 90 başarı puanı

Bu durumda öğrencinin zayıf dersi yoksa takdir belgesi almaya hak kazanır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
