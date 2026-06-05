5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2026 Son 5 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu?

2026 yılına ait son 5 aylık enflasyon oranı toplamı ve enflasyon farkı hesaplamaları, maaş zamlarını bekleyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Özellikle memur ve emekli zamlarına doğrudan etki eden enflasyon verileri sonrası, “5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?” sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON 2026 NE KADAR OLDU? GÖZLER MAYIS AYI VERİLERİNDE

Ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca vatandaş, "5 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu?" ve "son 5 aylık enflasyon oranı toplamı kaç?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon verileri, yılın ilk beş ayına ilişkin tabloyu netleştirecek. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026'nın ilk beş aylık enflasyon performansı da ortaya çıkmış olacak.

MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait enflasyon verilerini 5 Haziran 2026 tarihinde açıklayacak. Kamuoyuyla paylaşılacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları, ekonomik göstergelerin yanı sıra maaş zamları ve sosyal destek ödemeleri açısından da büyük önem taşıyor.

PİYASALARIN MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 1,89 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, bu tahminin gerçekleşmesi halinde enflasyondaki yükseliş hızının önceki aylara kıyasla daha sınırlı olabileceğini değerlendiriyor.

YILLIK ENFLASYONDA SON DURUM

TCMB anket sonuçlarına göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olarak öngörülüyor. Bu oran, dezenflasyon sürecine yönelik beklentilerin devam ettiğini gösterse de fiyat artışlarının halen yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret ediyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 4,18 OLARAK AÇIKLANDI

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre Nisan 2026'da aylık enflasyon yüzde 4,18 oldu. Aynı dönemde yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine yükseldi. Nisan ayında görülen artış, yılın ilk aylarında fiyat baskılarının etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

ENFLASYONU ETKİLEYEN BAŞLICA UNSURLAR

Ekonomistler, yılın ilk bölümünde ücret ayarlamaları, vergi düzenlemeleri ve mevsimsel etkilerin enflasyon üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Bunun yanında enerji fiyatları, küresel emtia piyasalarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler de maliyetleri artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

MEMUR VE EMEKLİLER MAYIS VERİLERİNE ODAKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesaplamaları daha net hale gelecek. Ayrıca kira artış oranları başta olmak üzere birçok ekonomik gösterge de açıklanacak enflasyon verilerinden doğrudan etkilenecek.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI MAYIS VERİSİYLE NETLEŞECEK

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından "5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" ve "2026 son 5 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu?" sorularının yanıtı da belli olacak. Böylece yılın ilk beş ayına ilişkin kümülatif enflasyon verisi ortaya çıkacak ve maaş zamlarına yönelik beklentiler yeniden şekillenecek.